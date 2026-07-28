Могут ли снести дом без согласия жильцов — ответ Минпрома Казахстана

В Министерстве промышленности и строительства прокомментировали опасения жителей, связанные с программой реновации жилья, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бахытжан Жунисбеков, снос дома возможен только после получения согласия всех собственников квартир.

— В некоторых случаях граждане озвучивали недовольство этой программой. Но нужно понимать, что реновация происходит с согласия всех жителей. Пока все жители не будут согласны на снос дома, этот дом сноситься не будет. Поэтому, основные условия программы — это комната в обмен на комнату, владельцы аварийного жилья получают новое жилье, — сказал Жунисбеков.

Он отметил, что большинство обращений граждан касалось не принципов реализации программы, а качества отделочных работ в предоставляемом жилье.

Ранее сообщалось, что в Астане жильцов 206 аварийных домов переселят до 2029 года.