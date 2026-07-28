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    Могут ли снести дом без согласия жильцов — ответ Минпрома Казахстана

    В Министерстве промышленности и строительства прокомментировали опасения жителей, связанные с программой реновации жилья, передает корреспондент агентства Kazinform.

    снос дом
    Фото: Kazinform

    Как отметил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бахытжан Жунисбеков, снос дома возможен только после получения согласия всех собственников квартир.

    — В некоторых случаях граждане озвучивали недовольство этой программой. Но нужно понимать, что реновация происходит с согласия всех жителей. Пока все жители не будут согласны на снос дома, этот дом сноситься не будет. Поэтому, основные условия программы — это комната в обмен на комнату, владельцы аварийного жилья получают новое жилье, — сказал Жунисбеков.

    Он отметил, что большинство обращений граждан касалось не принципов реализации программы, а качества отделочных работ в предоставляемом жилье.

    Ранее сообщалось, что в Астане жильцов 206 аварийных домов переселят до 2029 года.

    Правительство РК Министерство промышленности и строительства Жилье ЖКХ
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор