Могут ли отменить «Алматы марафон 2020» из-за коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подготовка к «Алматы марафону 2020» идет по плану. Об этом сообщили организаторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы проекта, оргкомитет «Алматы марафона» тщательно следит за информацией о распространении нового вируса в мире.

По информации Министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день случаи заболевания коронавирусом в Казахстане не зарегистрированы, тем не менее Правительством разработан план действий на случай выявления зараженных граждан на территории страны.

«На данный момент подготовка к старту продолжается. Около 95% участников – это граждане Казахстана, в том числе иностранные специалисты, работающие в нашей стране. В случае объявления пандемии и указа об отмене массовых мероприятий мы оставляем за собой право отмены или переноса соревнования на другую дату, о чем мы сообщим на наших официальных источниках. Здоровье и безопасность участников по-прежнему остается нашим приоритетом. Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится и желаем скорейшего выздоровления всем больным. Просим участников отнестись с пониманием и не распространять ложную информацию», – комментирует директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Стартовый взнос участников из других стран, въезд для которых запрещен на территорию Казахстана, будет перенесен на «Алматы марафон 2021».

Ранее в Токио официально был отменен международный марафон. 1 марта забег прошел только для 200 человек, профессионалов категории Elite. Отменены массовые мероприятия в ряде других стран.

Оргкомитет «Алматы марафона» просит всех участников придерживаться основных мер профилактики заболевания – соблюдать личную гигиену и ограничить контакты с лицами, зараженными любыми вирусными инфекциями, в том числе простудой, ОРВИ, ОРЗ, а также избегать путешествий в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

«Алматы марафон» пройдет 19 апреля 2020 года в Алматы. Для участников представлены дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, скандинавская ходьба (10 км), командная эстафета экиден (42,2 км для 6 участников). В прошлом, восьмом сезоне марафона участвовали около 17 тысяч человек.