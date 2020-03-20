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Могут ли ограничить передвижение в городах Казахстана

20 Марта 2020 18:17
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Могут ли ограничить передвижение в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При необходимости в городах Казахстана могут ограничить передвижение. Об этом заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно ограничений перемещения и передвижения внутри городов, такая возможность законом предполагается и мы уже видим, например, в Алматы ограничено передвижение из домов, в которых выявлен вирус. Поэтому мы уже наблюдаем примеры таких решений по ограничению, они существуют», - пояснил Марат Бекетаев.

Он также остановился на вопросе наказаний за такие нарушения.

«Какие меры будут приниматься в отношении тех, кто покинул эти дома и пресек эти санитарные зоны? Наверное, сейчас предсказывать и предугадывать нельзя, потому что конкретные санкции будут определены, когда будет ясно – какие действия были совершены, какие нарушения были совершены и к каким последствиям это привело – начиная от адмштрафа вплоть до уголовной ответственности. Если человек просто вышел в магазин и вернулся, это уже опасность, которую потенциально он мог бы нести окружающим и мы просим воспринимать такие меры серьезно, потому что каждый человек должен понимать ответственность. Это не только его безопасность, но и также безопасность всех других окружающих его людей. Если такое решение привело к более широкому распространению инфекции, соответственно и ответственность будет возрастать», - добавил Марат Бекетаев.


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Ключевые слова: Минюст, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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