Могут ли казахстанцы совмещать несколько работ — пояснение Минтруда

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения, по Трудовому кодексу продолжительность работы не должна превышать 8 часов на основной работе и 4 часа по совместительству, то есть в сумме — не более 12 часов в день.

Совместительство определяется как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (подп. 56 п. 1 ст. 1 Кодекса). Для заключения трудового договора по совместительству работник должен предоставить справку о характере и условиях труда на основном месте работы.

Суммарная продолжительность работы по основному месту и по совместительству не может превышать норму, установленную законом, более чем на 4 часа.

Ежегодные оплачиваемые отпуска по совместительству предоставляют одновременно с отпуском по основной работе. Если отпуск по совместительству короче, работодатель по просьбе работника может предоставить неоплачиваемый отпуск на дни разницы.

Минтруда уточняет, что работать по совместительству нельзя лицам, не достигшим 18 лет, а также тем, кто занят на тяжелых работах или в условиях с вредными или опасными факторами. Исключение — медицинские работники. Госслужащие не могут работать по совместительству, за исключением педагогической, научной или творческой деятельности.

Таким образом, любой совершеннолетний гражданин, не подпадающий под эти ограничения, может работать по совместительству.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин ранее сообщил, что Комитет государственной инспекции труда проводит мониторинг внесения работодателями информации о трудовых договорах в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД).

