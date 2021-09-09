Могут ли казахстанцы с медотводом посещать ТРЦ в выходные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова объяснила, могут ли казахстанцы с медицинским отводом посещать общественные места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В действительности, со статистикой у нас все в порядке. На сегодняшний день количество медицинских отводов, которое доводится до сведения СМИ, это те лица, которые непосредственно обратились за вакцинацией, но по причине того, что у них есть те или иные заболевания, не допускающие проведения вакцинации, данным лицам был дан медицинский отвод. Кроме этого, медотвод у нас имеют женщины, которые находятся в периоде лактации и беременности. Если у пациента имеются противопоказания (постоянные или временные), то он может у своего участкового врача или у терапевта получить соответствующую справку и предъявить ее», - сказала Зауре Ахметова на брифинге в СЦК.

По ее словам, единая база людей с медицинскими отводами от вакцинации сейчас формируется.

«Единая база у нас формируется, но наши рекомендации остаются прежними: если у человека есть медицинский отвод, то мы не рекомендуем ему посещать места массового скопления, потому что он уже находится в группе высокого риска. Но при большой необходимости, он может предъявить свою справку и пройти в ту организацию или на тот объект, куда планировал пойти в выходной день. Но мы рекомендуем таким лицам оставаться дома», - подчеркнула спикер.