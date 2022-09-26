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Могут ли беспартийные казахстанцы выдвинуться в кандидаты в Президенты РК

Автор:  
Анеля Касымова
26 Сентября 2022, 12:42
Могут ли беспартийные казахстанцы выдвинуться в кандидаты в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является беспартийным. На вопрос о том, сможет ли Глава государства выдвинуть свою кандидатуру на внеочередные президентские выборы 20 ноября, ответил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статья 55 пункт 3 конституционного закона «О выборах» четко регламентирует ответ. Кандидаты в Президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов. Республиканское общественное объединение может иметь высший орган в лице съезда или конференции. Общественное объединение вправе выдвигать кандидатами лиц, не являющихся членами данного общественного объединения. Чтобы выдвинуться от политической партии, кандидат не обязательно должен быть членом этой политической партии», - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.


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