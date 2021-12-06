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Могут ли алматинцы ревакцинироваться Pfizer платно

6 Декабря 2021 20:09
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Могут ли алматинцы ревакцинироваться Pfizer платно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали ответила, могут ли алматинцы ревакцинироваться Pfizer платно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если нам определят количество платных доз (Pfizer – прим. автора), то тогда ревакцинироваться может каждый человек платно. Сейчас бесплатно вакцинируют ту категорию, которая я ранее говорила (бесплатно вакцину «Comirnaty» компании Pfizer получают дети от 12 до 17 лет, беременные и кормящие женщины)», - ответила она.

Спикер уточнила, что сейчас врачи записывают горожан на вакцинацию и ревакцинацию Pfizer.

«Я не думаю, что здесь мы какие-то нормы закона нарушаем. Есть человек, который хочет привиться, и есть человек, который ревакцинироваться, мы все пожелания наших горожан должны учесть. Когда все данные соберем, передадим их в наш вышестоящий орган – Министерство здравоохранения. Мы никого не ограничиваем, мы собираем сейчас информацию», - добавила Лаура Мырзагали.

Ранее Лаура Мырзагали ответила, были ли выявлены случаи омикрон-штамма коронавируса в городе и сколько человек в Алматы записались на платную вакцинацию Pfizer.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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