Могулист Дмитрий Рейхерд занял четвертое место на этапе Кубка мира в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд занял четвертое место на этапе Кубка мира в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В малом финале в параллельном могуле казахстанец уступил представителю Канады Лорану Дюмэ. Золото же на этапе среди мужчин завоевал японец Икума Хорисима, серебро досталось канадскому могулисту Микаэлю Кингсбери.

«Я набрал большую скорость после первого прыжка. Хотел выйти вперёд, догнать соперника. Но меня заткнуло в повороте, разбило и соответственно не успел на следующий поворот. В целом не жалею, что стал четвёртым. Мы боремся за общий зачёт. Конечно, хотелось бы завоевать медаль. Хочу сказать спасибо болельщикам, поддержка чувствовалась. Завтра мы летим в Красноярск на следующий этап, а далее уже в Швецию, там два этапа. Ожидаем победу в общем зачёте и будем биться за медали», - прокомментировал выступление Дмитрий Рейхерд.

По итогам этапа Кубка победителем среди женщин стала Джейлин Кауф (США), второй - австралийка Джакара Энтони, замкнула тройку лучших Перрин Лаффон из Франции.

Отметим, что лидер команды Казахстана Юлия Галышева не вышла на старт из-за травмы.