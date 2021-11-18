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Могу стопроцентно сказать, что поручения Президента будут исполнены - член НСОД

18 Ноября 2021 14:24
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Могу стопроцентно сказать, что поручения Президента будут исполнены - член НСОД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов выделил основные тезисы из выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на VI заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Политолог заявил, что озвученный Президентом новый пакет реформ, был направлен на развитие «социалки», экономики и права человека.

«При этом надо понимать, что права человека идут вместе с политическими правами и способствуют дальнейшей либерализации. Вся «социалка» направлена на вопрос повышения человеческого капитала. Это крайняя важная вещь. Допустим, это качество образования. Большое количество школ и 25 человек в классе – это именно то, что нужно системе образования сейчас. 25 человек санитарная норма и учебная норма – это не просто так придумали. Это оптимальная численность для того, чтобы учитель мог уделить всем внимание в течение урока, и соответственно, если в классе 45 человек, то качество обучение резко падает. Соответственно, Президент подчеркнул, что надо предусматривать участки для строительства школ и детсадов. Вы знаете, что у нас в крупных городах идет рост строительства, в результате школ и детсадов нет. Теперь застройщикам придется их строить», - сказал Шибутов.

Он также посчитал важными все вопросы, касающиеся прав человека: отмена смертной казни, ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие и обеспечение условий труда для одиноких родителей (матерей).

«Это большой новый пакет. Он очень нужный всем гражданам. Учитывая прошлый опыт, я могу сказать стопроцентно, что эти поручения будут исполнены. Потому что, по прошлым пакетам мы видим, что большинство из них выполнены, часть находится на стадии исполнения», - добавил спикер.

Член НСОД также рассказал о проведенном исследовании по стране касательно выборов сельских акимов. https://www.inform.kz/ru/prezident-soglasilsya-s-rekomendaciyami-politolog-o-vyborah-sel-skih-akimov_a3862975

16 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия. https://www.inform.kz/ru/vi-zasedanie-nsod-pod-predsedatel-stvom-prezidenta-rk-nachalos-v-nur-sultane_a3862804


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#Алматы   #Нацсовет   #Реформы Токаева  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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