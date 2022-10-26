Могилы разрыли на кладбище в Талдыкоргане
«Кто-то разрыл могилы в Отенай. На видео жители сняли только два случая. Они обращаются к родственникам тех, чьи близкие похоронены здесь. Разрыли могилу ребенка и вытащили обувь. Также люди просят полицию города принять меры», - говорится в посте в Instagram.
В департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что установлены повреждения в трех местах захоронений на кладбище, расположенном возле поселка Енбек. Родственники и близкие умерших проинформированы по факту.
«Предположительно, могилы могли быть раскопаны животными. Все выдвинутые версии будут проверены в рамках уголовного расследования, зарегистрированного по статье 314 части 1 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Расследование находится в производстве УП Талдыкоргана и взято на контроль областным департаментом полиции. О результатах будет сообщено дополнительно», - проинформировали в пресс-службе ДП Жетысуской области.
Кадр из видео