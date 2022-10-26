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    14:00, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Могилы разрыли на кладбище в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется видео о разрытых захоронениях на кладбище в Талдыкоргане. Сотрудники городской полиции осуществили выезд на место происшествия и подтвердили информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кто-то разрыл могилы в Отенай. На видео жители сняли только два случая. Они обращаются к родственникам тех, чьи близкие похоронены здесь. Разрыли могилу ребенка и вытащили обувь. Также люди просят полицию города принять меры», - говорится в посте в Instagram.

    В департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что установлены повреждения в трех местах захоронений на кладбище, расположенном возле поселка Енбек. Родственники и близкие умерших проинформированы по факту.

    «Предположительно, могилы могли быть раскопаны животными. Все выдвинутые версии будут проверены в рамках уголовного расследования, зарегистрированного по статье 314 части 1 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Расследование находится в производстве УП Талдыкоргана и взято на контроль областным департаментом полиции. О результатах будет сообщено дополнительно», - проинформировали в пресс-службе ДП Жетысуской области.



    Кадр из видео





    Теги:
    Общество Жетысуская область Видео Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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