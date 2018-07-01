Мог быть человеческий фактор - министр о сошедшем с полосы самолете в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал инцидент с самолетом авиакомпании Air Astana, когда самолет выкатился за взлетную полосу во время шквального ветра в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Авиационные инциденты расследуются достаточно длительное время. Например, с инцидентом в Шу расследование завершено, а материалы передали в правоохранительные органы. По инциденту с судном Air Astana расследование еще идет. Предварительно могу сказать, что там есть человеческий фактор, ошибка персонала», - заявил Женис Касымбек на пресс-конференции в СЦК.

После пресс-конференции он пояснил журналистам, что любой инцидент складывается в совокупности из факторов. «Здесь же техника была в исправности, погодные условия были жесткие, но до и после него самолеты садились. Поэтому рассматривается этот вопрос, то есть пилота, диспетчерской службы. Сейчас хотим понять», - добавил он.

Напомним, ЧП произошло в конце мая в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева во время шквального ливня. Самолет Airbus-320 после посадки во время пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было 97 пассажиров и 9 членов экипажа.