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    18:00, 03 Июнь 2023 | GMT +6

    Модульные туалеты за счет инвесторов предлагают установить в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Халел Акимжанов в ходе публичных слушаний в столичном маслихате сообщил, что одна из компаний предлагает за свой счет установить модульные туалеты в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаем с помощью инвестора установить 11 модульных туалетов. Объем инвестиций в настоящее время достигает 200 миллионов тенге. Инвестор все работы выполнит сам. Мы хотим установить туалеты в 11 местах массового посещения. Часть этих мест указали акимы районов. Во-первых, это позволит сохранить бюджетные средства. Во-вторых, если 11 мест окажутся выбранными правильно, можно будет увеличить их количество по Астане», – сказал Халел Акимжанов.

    Спикер пояснил, что модульные туалеты производятся в Астане. Один из туалетов, изготовленных компанией-производителем, в 2019 году установлен возле дворца «Жастар». Теперь компания предлагает установить 11 таких модульных туалетов по Астане.

    В ходе слушаний обсуждался ход реализации программы «Доступные и комфортные общественные туалеты - культурное лицо столицы». Выступили с докладами о наличии общественных туалетов акимы всех пяти районов Астаны.

    Депутаты маслихата, участвовавшие в работе комиссий, специально созданных для изучения вопроса, отрицательно отозвались о работе районных акиматов. По их словам, большинство общественных туалетов в районах города не работают, хотя акимы утверждают обратное, а те, что работают, трудно найти, поскольку нет указателей.

    По результатам обсуждения будут внесены соответствующие предложения в акимат.


    Теги:
    Акимат Маслихат Инфраструктурные проекты Астана Благоустройство
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