Модульные фельдшерско-акушерские пункты будут строить в сёлах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области упор делают на улучшение медицинского обслуживания на селе. Разработан проект по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов для обслуживания сельчан. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на аппаратном совещании в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В области последовательно развивается первичная медико-санитарная помощь, чтобы сделать её доступнее и качественнее. Для этого используем все способы, включая механизмы государственно-частного партнёрства. Только за последние три года открыто шесть поликлиник в густонаселённых районах Караганды и Темиртау с соблюдением принципа шаговой доступности. Продолжается реализация единого перспективного плана развития инфраструктуры организаций здравоохранения. С привлечением частных инвестиций запланировано открытие ещё семи центров ПМСП в городах. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры сельского здравоохранения», - сказал Ержан Нұрлыбаев.





По его словам, в этом году планируется начать строительство центральной районной больницы в селе Улытау. В ближайшие два года в 32 населённых пунктах должны появиться модульные ФАПы. Первый обещают построить в селе Кертинди Нуринского района.

В прошлом году в районах отремонтировали 10 объектов здравоохранения. В рамках ГЧП открылись сельские центры гемодиализа в Осакаровском, Абайском и Каркаралинском районах. Также развивается дистанционная медицина, с помощью которой пациенты из отдалённых аулов могут получать консультации высококвалифицированных специалистов.

В этом году из бюджета увеличили финансирование покупки нового оборудования для сельских медицинских организаций - выделено 3,2 млрд тенге.

На аппаратном совещании обсудили и кадровый вопрос. Для привлечения специалистов строят служебное жильё. В прошлом году квартиры с мебелью и бытовой техникой получили 159 медицинских работников. В 2021-2022 годах планируется предоставить более 300 квартир молодым врачам.

«Кадровый вопрос - важнейший. Необходимо ещё раз пересмотреть наши планы по обеспечению жильём молодых специалистов, особенно в тех регионах, где имеется дефицит. Мы будем создавать условия, чтобы медики могли профессионально осуществлять свою деятельность и заниматься сохранением здоровья населения. В прошлом году значительно увеличили бюджет здравоохранения. Управление имеет трёхлетний план по модернизации инфраструктуры медицинских организаций», - подчеркнул аким области Женис Касымбек.