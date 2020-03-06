Модульное обучение «Новые СМИ»: участникам вручили сертификаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участникам модульного обучения «Новые СМИ» вручили сертификаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении недели вы получали необходимые и актуальные навыки в своей сфере. Мы надеемся, что подобные семинары и тренинги будут способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Я благодарен организации «Tika» и агентству «Казинформ» за организацию такого полезного семинара. Надеюсь, что участники модульного курса обучения будут применять полученные знания на практике. В целом, мы наблюдаем большой интерес со стороны молодых журналистов по обучению в области медиа. В дальнейшем мы будем сообщать о планах по организации таких мероприятий. Я считаю, что очень важно укреплять связи между двумя странами в этой сфере, обмениваться опытом. Поэтому мы будем планировать интересные проекты в Казахстане», - сказал во время вручения сертификатов Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в РК Уфук Экиджи.

В свою очередь, глава МИА «Казинформ» Аскар Умаров выразил благодарность агентству Tika Turkey за содействие в организации обучающего мероприятия.

«Tika Turkey работает в Казахстане более 20 лет, и уже поддержала ряд полезных проектов. Кроме того, они вносили значительный вклад в лекции на протяжении этой недели. Я думаю, что этот обмен опытом с участием квалифицированных специалистов был очень важным. В Турции очень развита сфера медиа. Если мы будем учиться у турецких коллег, а они будут перенимать наш опыт, это будет очень плодотворное сотрудничество. АО МИА «Казинформ» готово всецело поддерживать подобные мероприятия», - заверил Аскар Умаров.

Напомним, в Нур-Султане стартовало модульное обучение «Новые СМИ», которое стало совместным проектом Tika Turkey, АО «Казинформ» и «Медиа дамыту қоры».

Обучение проходило на протяжении пяти дней. Представители Tika Turkey поделились навыками работы с социальными сетями, рассказали об экономике новостей в международных СМИ. Тренером выступил специалист по производству и управлению контентом в цифровых медиа TRT Istanbul Radiosu Хале Айдомуш.

Во время обучения затрагивались такие темы, как социальные сети для журналистов, экономика новостей в международных СМИ, цифровые медиа предложения.

Tika Turkey - турецкое агентство по сотрудничеству и координированию, которое проводит мероприятия разного рода - курсы повышения квалификации, тренинги, семинары и оказывает помощь в других сферах. Основная цель Tika Turkey - развивать экономическое, торговое, техническое, социальное, культурное и образовательное сотрудничество между тюркскими странами и общинами.