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Модернизировать Экибастузскую ТЭЦ точно в срок поручил Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 11:10
Модернизировать Экибастузскую ТЭЦ точно в срок поручил Президент Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить своевременную модернизацию ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Модернизация Экибастузского энергоузла – очень важный вопрос. Это приоритетная задача. Правительство с акиматом должны обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1, строительство двух новых блоков ГРЭС-2», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Глава государства подчеркнул, что это проекты странового масштаба.

«Что касается модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок. Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо», - добавил Президент.


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