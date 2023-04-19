Модернизировать Экибастузскую ТЭЦ точно в срок поручил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить своевременную модернизацию ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Модернизация Экибастузского энергоузла – очень важный вопрос. Это приоритетная задача. Правительство с акиматом должны обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1, строительство двух новых блоков ГРЭС-2», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Глава государства подчеркнул, что это проекты странового масштаба.

«Что касается модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок. Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо», - добавил Президент.