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    08:55, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Модернизацию инфраструктуры Актюбинской области обсудили в Правительстве

    Модернизацию инфраструктуры в Актюбинской области обсудили в Правительстве
    Фото: пресс-служба Премьер-Министра

    Ход исполнения поручений Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, данных в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область 10 августа, рассмотрен на совещании в Правительстве, передает со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра МИА "Казинформ".

     

     

    Руководители центральных госорганов доложили о реализации проектов по развитию окраин Актобе, строительству канализационно-очистных сооружений в Актобе и Хромтау, модернизации инженерной инфраструктуры, реконструкции автодороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын», ремонту трассы «Кандыагаш – Шалкар – Иргиз» и местных региональных дорог.

    Вместе с тем представлены доклады о проектах реконструкции водохранилищ в Актобе и Каргалы, планах строительства шести новых крупных водохранилищ, а также о продолжении строительства 3-й нитки до Актобе от магистрального газопровода «Бухара – Урал» и газификации 30 сельских населенных пунктов.

    Кроме того, обсуждены актуальные вопросы строительства инфекционной больницы в Актобе, распространения опыта Актюбинской области по проекту «Фельдшерский рюкзак» на другие регионы, реализации пилотного проекта системы школьной безопасности «Alaqan mektep» и ряд других.

    Теги:
    Алихан Смаилов Актюбинская область ЖКХ Экономика Строительство Правительство
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