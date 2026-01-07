Модернизация рынков Алматы и Алматинской области: что уже сделано

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК в ответ на запрос агентства, в прошлом году в Алматы планировалось начать работы по модернизации 10 рынков. Однако рынки «Тулпар» и «Азия» были исключены из Дорожной карты в связи с изменением их функционального назначения. По рынкам «Батыр», «Саудакент», «Таусамалы», «Береке», «Жибек жолы» и «Арыстан» завершение работ планируется до конца 2026 года.

Кроме того, в рамках утвержденной Дорожной карты в Алматинской области запланирована модернизация 10 рынков — «Алтын Орда», «Айша Сити», «Айша», «Алга», «Тауип», «Султан», «Тогжан», «ТалгарТехСтрой», «ЖерАна» и «Орталық». По данным министерства, по ряду проектов в регионе наблюдается отставание от утвержденного графика. В связи с этим полное завершение всех работ запланировано на первую и вторую половину 2026 года.

— Министерство на постоянной основе проводит выездные мероприятия во всех регионах, а также совещания с акиматами, государственными органами и бизнес-сообществом. По итогам мониторинга в адрес отдельных акиматов были направлены письма о необходимости усиления контроля, — говорится в ответе министерства.

Цифровая система для рынков

В стране, помимо приведения рынков в надлежащий вид и их модернизации, ведется работа по снижению доли теневой экономики в торговых центрах. Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответ на депутатский запрос сообщил, что внедряется пилотный проект «Digital Базар» для контроля денежного оборота рынка «Алтын Орда».

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что в проекте «Digital Базар» приняли участие 5 рынков в Алматы, охватив более 5 000 предпринимателей. При этом рынок «Алтын Орда» в их число не вошел.

— Пилотный проект «Digital Базар» был запущен в ноябре 2024 года в городе Алматы с целью цифровизации торговых рынков и упрощения основных процессов для субъектов малого и среднего бизнеса. 31 декабря 2024 года пилотный этап был успешно завершен, — сообщили в министерстве.

По информации ведомства, по итогам пилотного проекта совместно с АО «Halyk Bank» и ТОО «re: Kassa» начата работа над следующим этапом — созданием масштабного цифрового решения re: Sauda, которое будет внедряться на постоянной основе на рынках и в торговых центрах.

— Планируемое к внедрению во всех рынках и торговых центрах цифровое решение re: Sauda — это единый цифровой кабинет на базе экосистемы re: Kassa. Он объединяет предпринимателей, администрации рынков и торговых центров, а также государственные органы в едином открытом и технологичном контуре. Проект решает три ключевые задачи: обеспечение законности и безопасности бизнеса, повышение управляемости торговых площадок и формирование детальной экономической аналитики, — пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, какие рынки Алматы модернизируют в 2025 году.

По данным Минторговли, в 2024–2025 годах в Казахстане планировалась модернизация 115 рынков.