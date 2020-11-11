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Модернизацию Центральной ж/д больницы обсудил аким столицы с инвесторами

11 Ноября 2020 23:00
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Модернизацию Центральной ж/д больницы обсудил аким столицы с инвесторами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос дальнейшей модернизации Центральной железнодорожной больницы за счет привлечения частных инвестиций находится в работе. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

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«Вопросы модернизации Центральной железнодорожной больницы обсудили с инвесторами. Представители компании «Ruzgar Tedavi Hizmetleri Company» в рамках ГЧП также заинтересованы в строительстве новых корпусов больницы. Инвесторы посетили данное медучреждение и ознакомились с работой приёмного покоя стационара, диагностического отделения, отделения общей хирурги и т.д. Данная компания имеет весомый опыт в строительстве объектов здравоохранения.

На совещании по дальнейшему развитию столицы Глава государства подчеркнул аварийное состояние Центральной железнодорожной больницы. Капремонт здания не проводился 60 лет. Для поддержания функционирования работы больницы провели текущий ремонт здания в двух корпусах. Вопрос дальнейшей модернизации больницы за счет привлечения частных инвестиций взяли в работу.

Кроме того, учитывая месторасположение данной больницы и густонаселенность района, в этом же районе Сарыарка в рамках ГЧП будет построена многопрофильная больница на 800 мест. Медицинское учреждение будет оснащено современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами», – написал Алтай Кульгинов.


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#Инвестпроекты   #Нур-Султан   #Строительство   #Здравоохранение  
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