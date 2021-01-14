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Модернизация столичной ТЭЦ-2 позволит фильтровать выбросы вредных веществ

14 Января 2021 18:52
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Модернизация столичной ТЭЦ-2 позволит фильтровать выбросы вредных веществ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на ТЭЦ-2 между котлом и трубой устанавливается электрофильтр, который позволит улавливать и фильтровать выбросы вредных веществ в окружающую среду. Об этом на своей странице в Instagram написал Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

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«Во время рабочего объезда ознакомился с ходом работы запущенной шестой турбины на ТЭЦ-2. Она дала нам дополнительный прирост электрической мощности 120 МВт. После запуска котла №8 также будет прирост тепловой мощности в 180 гигакалорий.

Кроме того, между котлом и дымовой трубой устанавливаем и запускаем электрофильтр. Он улавливает и фильтрует выбросы вредных веществ. Тем самым, уходящие газы выходят в окружающую среду без примесей.

Помимо этого, планируем запустить систему NID-технологию (новая интегрированная система десульфуризации). Она позволит улавливать и фильтровать серу. Ранее ряд водогрейных котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 перевели на газ. Все эти меры благоприятно скажутся на экологии города. Данные работы будем продолжать», - написал аким столицы.

К слову, ранее Алтай Кульгинов прокомментировал вопрос повышения тарифов за коммунальные услуги в столице.



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#Энергетика   #Нур-Султан   #Экология   #Модернизация 3.0  
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