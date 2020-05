Модернизация «Болашака»: десять основных изменений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять основных изменений в правилах отбора претендентов на присуждение стипендии «Болашак» назвал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Они, прежде всего, направлены на повышение прозрачности, создание равных возможностей для всех претендентов, повышение объективности отбора, устранение бюрократических процедур. «Болашак» – это замечательная программа, которая дала возможность тысячам молодых людей получить качественное образование и внести вклад в развитие нашей страны. Тем не менее появилась необходимость совершенствования условий данной программы. Было много предложений, большинство из которых при разработке новых правил было учтено.

Теперь международную стипендию могут получить только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных высших учебных заведений. Исключение предусмотрено только для претендентов из сельских населённых пунктов, они смогут пройти предварительную языковую подготовку», - написал в Facebook Мирас Дауленов.

Как отметил вице-министр образования и науки, сформирован перечень приоритетных специальностей. Кроме того, он перечислил основные изменения.

10 ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЕРВОЕ. Перечень приоритетных специальностей теперь формируется с учетом прогноза потребностей рынка труда. Это позволит готовить специалистов точечно.

Ежегодно около 500 человек выезжают на обучение по программе «Болашак». Анализ последних трех лет показывает, что подавляющее большинство стипендиатов поступало на программы по социальным наукам, экономике, управлению (42%), а также по гуманитарным наукам (23%).

Претендентам, поступающим на медицинские (3%) и естественные (4%) специальности, доставалось меньшее количество грантов.

Это связано с тем, что перечень специальностей формировался в целом. То есть в перечне достаточное количество востребованных специальностей, однако внутри их количество по направлениям не регламентировалось. В итоге претенденты поступали по программе «Болашак» и на те специальности, по которым наблюдается переизбыток кадров.

Теперь же определение предельного количества мест по направлениям подготовки позволит большему количеству стипендиатов обучаться по инженерно-техническим, медицинским специальностям и по IT-технологиям. При этом количество стипендий на социальные и гуманитарные науки будет лимитировано, что создаст большую конкуренцию среди поступающих и исключит практику, когда конкурсные места доставались, в основном, представителям социо-гуманитарных направлений.

Это как при размещении госзаказа в вузы, когда мы не просто размещаем 53 тыс. грантов на 150 групп образовательных программ, а четко регламентируем количество грантов согласно потребностям по направлениям, иначе основное количество грантов ушло бы на юридические, экономические специальности.

К примеру, на направление «Право» выделяется всего 100 грантов. Здесь такой же принцип.

ВТОРОЕ. Претендент должен сначала поступить в признанный зарубежный вуз по приоритетному направлению подготовки и получить от него безусловное приглашение. Это нужно, чтобы обеспечить соответствие претендента требованиям этого вуза до конкурса, а не после него.

ТРЕТЬЕ. Усиливаются требования и к самим вузам. Теперь, чтобы попасть в список вузов, рекомендуемых для обучения по программе «Болашак», вуз должен входить в топ-50 ARWU, THE, QS, U.S News и топ-50 вузов ОЭСР в соответствии со страновыми рейтингами U.S. News Best Global University Ranking при условии наличия не менее 65 баллов (Global Score).

Как результат – в 2020 г. в этот список вошел 121 вуз, в то время как в 2019 г. их было 537. При этом в 2019 г. лишь 100 вузов (20%) входили в топ-100 международных рейтингов.

Теперь же болашаковцы будут направляться только в зарубежные вузы, которые находятся в топе международных рейтингов, что позволит им получить доступ к самой современной лабораторной базе и сильным преподавателям.

ЧЕТВЕРТОЕ. Изменился подход к стажировкам. Теперь на стажировки можно будет ездить не только в вузы, но и, например, в ведущие научные центры и лаборатории. Для ученых предусмотрено отдельное количество стипендий для проведения совместных исследований с зарубежными учеными.

ПЯТОЕ. Требование GPA отменяется для претендентов, имеющих безусловные приглашения от зарубежных вузов. Если претендент соответствует требованиям зарубежного вуза по GPA, то ему не нужно отдельно подтверждать GPA в процессе отбора.

ШЕСТОЕ. Претендент будет проходить три тура (через комплексное тестирование, НЭК и Республиканскую комиссию) вместо шести. В течение всего процесса от приема документов до присуждения стипендии претендент сможет отслеживать свои результаты в личном кабинете автоматизированной системы.

СЕДЬМОЕ. Теперь нет необходимости сдавать тест на знание иностранного языка в Центре международных программ. Во время поступления в зарубежный вуз претендент и так представляет верифицируемый сертификат IETLS, TOEFL и др.

Подтверждением знания государственного языка будет сертификат КазТест. Как результат – экономия бюджетных средств (порядка 7 млн ежегодно) и возможность сдачи тестов в любое удобное время.

ВОСЬМОЕ. Вводится новый регламент работы Независимой экспертной комиссии, количество ее членов увеличивается с трех до пяти человек, вводятся новые критерии отбора претендентов, что позволит сделать его более качественным. Собеседование с претендентами будет вестись через автоматизированную систему по примеру отбора в Президентский кадровый резерв, это исключит необъективные вопросы.

ДЕВЯТОЕ. Это предварительная языковая подготовка только для претендентов из сельских населенных пунктов. Это нужно для выравнивания возможностей претендентов из разных регионов. При этом языковая подготовка для них будет осуществляться только в Казахстане. Это позволит снизить затраты на обучение и минимизировать риски, связанные с возможным неразмещением на академическое обучение. При этом повышаются требования к уровню владения иностранным языком.

В свое время снижение требований к уровню владения иностранным языком стало одной из причин увеличения количества болашаковцев, лишенных стипендии.

Так, если в 2005 году стипендии были лишены 7 человек, то в 2014 году их количество достигло 58 человек. Данные показатели явно демонстрируют ежегодное увеличение количества стипендиатов, не размещенных на академическое обучение. На сегодняшний день 30 человек остаются неразмещёнными на академическое обучение в связи с низким уровнем владения иностранным языком.

ДЕСЯТОЕ. Упразднены все квотные категории (госслужащие, инженерно-технические работники, научно-педагогические работники, работники СМИ, работники культуры и искусства). В последние три года поступающие по квоте составляли 32% от общего количества стипендиатов. Соответственно конкурс по сути был среди тех, кто поступал вне квоты.

Теперь же все претенденты имеют равные стартовые возможности в конкурсе.

В дальнейшем работа над упрощением, автоматизацией и обеспечением прозрачности всех бизнес-процессов будет продолжена.

Правила размещены здесь.

Напомним, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2020 года за №271 внесены изменения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак» и определении направлений расходования международной стипендии «Болашак».