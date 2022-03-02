Модернизация AMANAT: что готовит партия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правящая партия в Казахстане, которая со вчерашнего дня называется AMANAT, объявила о своей модернизации, и это касается не только ребрендинга. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор предпринимаемых партией действий в этой работе.

Как заявил председатель Касым-Жомарт Токаев, широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране, новые задачи, стоящие перед государством, глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Так, в программе модернизации AMANAT обозначены семь приоритетов.

Во-первых, это повышение эффективности обратной связи с населением. Для этого сокращается количество общественных советов – на республиканском уровне с 14 до 9, на региональном – с 12 до 8, на территориальном – с 9 до 5. Составы советов планируется обновить и привлечь в них лидеров общественного мнения. А заседания будут проводиться открыто.

Помимо этого, казахстанцам обещают, что они смогут следить онлайн за ходом своего обращения. Чтобы отслеживать жалобы и запросы граждан, партия планирует разработать систему мониторинга в новых медиа. В отдаленные населенные пункты общественная приемная будет выезжать сама вместе с депутатами парламента и маслихатов.

«Общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны», - сказал К.Токаев во время выступления на внеочередном съезде партии 1 марта.

В связи с этим, партия запускает два новых проекта. Это «Әлеумет» для определения общественных настроений и очагов социальной напряженности. И проект «30 инновационных идей для Нового Казахстана», в рамках которого будут собираться предложения от экспертов и активных граждан. Самые острые и актуальные вопросы, волнующие население, можно будет обсудить на новой диалоговой площадке TALQYLAU.

Еще одной целью партия ставит подготовку нового поколения политиков, готовых верно служить народу. Для этого внедряются оценки и рейтинг председателей первичных партийных организаций (ППО). Вместе с тем, планируется 20% от партийных взносов ППО возвращать для реализации партийных проектов и обучить навыкам работы с населением более трех тысяч партийцев.

Президент Казахстана уверен, что партия должна быть реально действующим связующим звеном между властью и обществом, на деле отстаивать интересы своих избирателей.

«В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период. Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое. А затем «бить по голове» Премьер-Министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями», - пояснил Глава государства.

Чтобы повысить прозрачность и открытость своей деятельности AMANAT планирует публиковать результаты рейтинга деятельности депутатов в маслихатах всех уровней. Участвовать в голосованиях, а также получать оперативную информацию о работе партии, подавать обращения и предложения можно будет через партийное мобильное приложение. Также планируется создать партийный пресс-центр, где будут проводиться брифинги депутатов, партийных членов Правительства и местных исполнительных органов.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе подготовке современных политиков и государственников.

«Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет народ. И таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам. И это наш большой недостаток», - заострил свое внимание председатель партии.

Так, в партии планируется перезагрузка молодежного крыла. Запускаются несколько проектов. В том числе «Партийная контент-фабрика» с созданием возможностей для креативных молодых партийцев, «Өрлеу», нацеленного на развитие потенциала сельской молодежи, и военно-патриотический проект «Қайсар».

И, наконец, изменения ожидаются в Уставе партии, программе «Общество благополучия: 10 целей десятилетия» до 2030 года и программе противодействия коррупции партии до 2025 года.