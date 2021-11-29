Модель Назарбаева и ее влияние на интеграцию тюркского мира

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Международная конференция «Модель Назарбаева»: курс на интеграцию тюркского мира», организованная Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева и Международным казахско-турецким университетом им. Х.А. Ясави в Туркестане, завершила свою работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ФондНурсултана Назарбаева.

Значимым мероприятием в рамках конференции стала Пленарная сессия «Нурсултан Назарбаев – архитектор тюркской интеграции», спикеры которой обсудили роль Елбасы в интеграционных международных процессах, укреплении межэтнического и межконфессионального мира и согласия.

В числе спикеров сессии были видные представители международных, государственных, общественных и образовательных организаций: председатель Конституционного Суда Турецкой Республики Зухту Арслан, председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, ректор Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова Дария Кожамжарова, Ректор МКТУ им. Ясави Жанар Темирбекова. Модерировал встречу заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов.

В этот же день состоялся круглый стол на тему «Туркестан – духовная столица тюркского мира», модератором которого выступила член Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева, кандидат экономических наук, ректор МКТУ им. Х.А. Ясави Жанар Темирбекова. Она отметила, что «Туркестан имеет многовековую историю, в нем жили многие известные ученые, а его развитию немало способствовало расположение на Великом Шелковом пути».

Профессор Казахского национального педагогического университета им. Абая Мамбет Койгельдиев сказал: «Туркестан — духовный центр не только нашего народа, но и всего тюркского мира. А Нурсултан Назарбаев — человек, способствовавший усилению всесторонних связей тюркских стран между собой. Его роль в этом процессе неоценима».

О роли Туркестана и наследии Ходжи Ахмеда Ясави для тюркского мира рассказали ректор кыргызско-турецкого университета «Манас» Алпаслан Джейлан и профессор, заведующий кафедрой казахского языка и тюркского признания Назарбаев Университета Юлай Шамилоглы.

Также собравшиеся заслушали старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института «Евразия» Даулета Жайлыбаева и ведущего научного сотрудника отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадину Бектенову, которые представили доклады о цивилизационном и культурном развитии Туркестана. Своим видением процессов урбанизации применительно к Туркестану поделилась научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Айдана Акесина.

Подводя итоги круглого стола, первый вице-ректор МКТУ имени Х.А. Ясави Дженгиз Томар озвучил идею по оптимизации визового режима среди тюркских стран.

Кроме того, в рамках конференции в целях популяризации деятельности Фонда Нурсултана Назарбаева по выявлению и поддержке талантливой молодежи состоялся научно-методический семинар «Конкурсы и гранты Фонда Нурсултана Назарбаева». Собравшейся в зале университета и подключившейся на YouTube молодежи заместитель председателя Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева Сухраб Жапаров сделал обзор программ и конкурсов для молодых ученых. Его коллега, член Совета Султанкожа Амитов, рассказал о распространенных ошибках при заполнении заявок и дал рекомендации по оформлению проектов. А старший координатор проектов Фонда Роза Едигеева ответила на вопросы аудитории, касающиеся правил, сроков и требований по формированию заявок на конкурсы. В завершении встречи вице-ректор по стратегическому развитию и науке МКТУ им. Х.А. Ясави Айнаш Ошибаева призвала студентов и молодых ученых к активному участию в мероприятиях Фонда Нурсултана Назарбаева.

Завершилась международная конференция круглым столом «Модель Назарбаева»: видение тюркского мира в 2040 году».

На заседании круглого стола, модератором которого выступил профессор, I вице-ректор МКТУ им. Х.А. Ясави Дженгиз Томар, были проанализированы перспективы тюркского мира. Были оценены и научно проанализированы исторические решения Елбасы Нурсултана Назарбаева по укреплению сотрудничества тюркских государств.

Профессор Дженгиз Томар открыл мероприятие вступительным словом и остановился на особом значении темы, которая была положена в основу круглого стола. Модератор отметил, что недавний Стамбульский саммит играет историческую роль. По его мнению, Организация тюркских государств, созданная на данном саммите, будет способствовать улучшению будущего тюркского мира.

В работе круглого стола также приняли участие профессор МКТУ им. Х.А. Ясави Сейдулла Садыков, старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Жанар Санхаева, профессор оценки технологий здравоохранения и международный эксперт в области клинического управления и общественного здравоохранения Филиппо Барточчони, директор департамента по цифровому развитию Кызылординского университета им. Коркыт ата Нурлан Кулмурзаев, директор ТОО «Школа программирования GRAND master» Алмат Куанышбаев, директор КГУ «Центр информационных технологий» управления цифровых технологий Кызылординской области Сабит Ибадулла, заместитель директора научно-исследовательского института «Евразия» Суат Бейлур, декан факультета теологии МКТУ им. Х.А. Ясави Досай Кенжетай, профессор МКТУ им. Х.А. Ясави Бекжигит Сердали.

В центре внимания ученых и экспертов этой встречи были вопросы цифровизации и информационной безопасности, интеграции тюркского мира и метавселенной, развития умных городов и др.

«Тюркский мир стремительно интегрируется в общее экономическое и духовное пространство. Сейчас, когда весь мир, используя технологический прогресс, пытается ассимилировать другие страны и народы, тюркский мир должен противостоять этому путем сохранения своей уникальной идентичности. Перед нами новый вызов – метавселенная! В ней стирается грань между онлайн и офлайн жизнью. Чтобы не затеряться в этой паутине, мы должны объединиться для создания цифрового контента, основанного на духовных ценностях всего тюркского мира», - заявил директор департамента по цифровому развитию Кызылординского университета им. Коркыт ата Нурлан Кулмурзаев.

Международная конференция «Модель Назарбаева»: курс на интеграцию тюркского мира» прошла в рамках празднований Дня Первого Президента, 30-летия Независимости Республики Казахстан и 30-летия Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави.