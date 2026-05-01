Мобильную связь «заглушат» в Москве перед 9 мая – СМИ

В Москве могут частично ограничить мобильную связь в дни подготовки к параду. Ограничения затронут не только центр города, но и районы в пределах МКАД, передает агентство Kazinform.

В Москве перед Днем Победы планируют усилить ограничения мобильной связи. Об этом BBC сообщили источники, близкие к операторам связи.

По их данным, меры могут ввести 5, 7 и 9 мая. В эти дни возможно ограничение мобильной связи, отправки SMS, а также работы так называемых «белых списков». В них обычно включают ресурсы, которые остаются доступными даже при сбоях интернета.

Ограничения, как ожидается, затронут не только центр Москвы, но и всю территорию внутри МКАД. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В марте в центре города уже фиксировались перебои с мобильным интернетом. Тогда не работали навигация, платежные терминалы и некоторые городские сервисы. Связь восстановили 24 марта без объяснений.

Ранее сообщалось, что Парад в Москве 9 мая пройдет без военной техники. В Министерстве обороны России пояснили, что решение связано с оперативной обстановкой. Также было отмечено, что дата не является юбилейной.