Мобильные экопатрули выявляют загрязняющий воздух транспорт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы совместно с управлением зеленой экономики проводит рейдовые мероприятия по выявлению автотранспортных средств, не соответствующих экологическим нормам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежедневно на линию выходят 11 экипажей патрульной полиции, оснащенных специальным инвентарем для выявления указанных нарушений.

«С начала отработки всего проверено свыше 2,5 тысячи транспортных средств, 1193 из них на дизтопливе, 1357 на бензине. 23% из общего количества проверенных транспортных средств не соответствуют экологическим нормам: у 589 авто выявлено превышение выхлопных газов», - проинформировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

Спикер добавил, что сегодня ведется работа по установке 19 экологических постов на въездах в город. Они оснащены оборудованием для замеров и камерами видеонаблюдения.

«С марта этого года всего проверены 139 746 автотранспортных средств, у 21 751 из них выявлены превышения норм токсичности», – отметил Манап Саттаров.

Отметим, согласно статье 334 КРКобАП, эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на юридических лиц – в размере 100 МРП.

Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на юридических лиц – в размере 200 МРП.