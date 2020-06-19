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Мобильное приложение по исполнительному производству разрабатывают в РК

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июня 2020, 11:32
Мобильное приложение по исполнительному производству разрабатывают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывается мобильное приложение по исполнительному производству. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Марат Бекетаев, ведомством принимаются меры, направленные на улучшение исполнения судебных актов.

По словам министра, для удобства граждан в текущем году планируется произвести оптимизацию интерфейса действующего портала для мобильных браузеров. А в 2021 году планируется разработка мобильного приложения автоматизированной информационной системы исполнительного производства (АИС ОИП), которая позволит:

- совершать исполнительские действия вне кабинета;

- сторонам производства ознакамливаться с процессуальными документами;

- оперативно реагировать на изменение статусов наложенных мер, получение санкции.

- оплачивать задолженность по исполнительным производствам с автоматической отменой мер (арестов счетов, недвижимости, запрета на выезд, регистрационных действий юрлиц).

Кроме того, расширяется функционал по предъявлению исполнительного документа взыскателем посредством кабинета сторон исполнительного производства.

Как сообщил министр, на сегодня в целях дальнейшего развития АИС ОИП проведена интеграция с базами данных 14 банков второго уровня. Теперь судоисполнители в режиме онлайн могут оперативно налагать и снимать обременения в финансовых институтах. Вместе с этим запущено взаимодействие с информационной системой «Е-нотариат», позволившее получать исполнительные надписи нотариусов в электронном формате. Также в промышленную эксплуатацию запущен сервис «СМС - уведомление».

Теперь при наличии регистрации номеров на телефоны должников будут поступать СМС с информацией о возбуждении дела и принятых по нему процессуальных действий.

«Благодаря цифровизации исполнительного производства граждане будут иметь инструменты онлайн-взаимодействия с судебными исполнителями», - добавил Марат Бекетаев.


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