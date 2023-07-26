Мобильное приложение для владельцев сельхозживотных запустили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С июля этого года в пилотном режиме запущено мобильное приложение для владельцев сельхозживотных TortTulik, разработанное Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Приложение поможет расширить базу сельхозживотных, каждый владелец животного (КХ, ТОО, ЛПХ и др.) может провести инвентаризацию своего поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объёме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия.

Приложение работает на смартфоне в онлайн-режиме. Через программу также можно будет получить ветеринарный паспорт, услуги по замене бирки при утере, снятию животного с учёта после убоя, продаже животного внутри одного КАТО и в будущем будет услуга по купле-продажи скота между областями.

TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое.

Пока TortTulik доступен для скачивания в Android Play market, позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS.