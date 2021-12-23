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Мобильное приложение для ветеринаров разработают в Казахстане

23 Декабря 2021 17:25
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Мобильное приложение для ветеринаров разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильное приложение для ветеринаров разработают в Казахстане. Об этом зсообщил на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Особое место отводится цифровизации сферы ветеринарии. В настоящее время нами завершается разработка первой рабочей версии нового программного продукта, который позволит полностью автоматизировать процессы формирования, передачи информации с мест в центральную базу данных о животных, исключить влияние человеческого фактора на все эти процессы. У ветеринарного специалиста будет мобильное приложение данной программы, которое освободит его от бумажной работы. Предполагается, что у животного будет только один идентификационный номер, как у человека ИИН, и он будет находиться в подкожном чипе на весь период жизненного цикла животного», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что в следующем году планируется данную программу апробировать в тестовом режиме на базе одного района и после доработки с 2023 года поэтапно внедрять по всей республике.

Ранее глава МСХ отметил, что ветеринарные врачи будут освобождены от несвойственных функций в Казахстане.

«Ветеринарные врачи будут освобождены от несвойственных функций (отлов и уничтожение бродячих собак и кошек) и наделены дополнительными полномочиями для выполнения своих функциональных обязанностей. Здесь имеется ввиду призвать к ответственности нарушителей ветеринарного законодательства», - проинформировал Ербол Карашукеев.

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#Здравоохранение   #Сельское хозяйство   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Серик Сабеков

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