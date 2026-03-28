Множественная миелома: Казахстан уделяет внимание ранней диагностике

Несмотря на относительную редкость, в стране фиксируется рост заболеваемости, что связано в том числе со старением населения. Средний возраст впервые заболевших — около 70 лет.

Цель этой даты в международном календаре — повышение осведомленности о болезни, поддержка пациентов и их близких, а также привлечение внимания к необходимости ранней диагностики и развития методов лечения.

Множественная миелома — это злокачественное заболевание плазматических клеток костного мозга. Атипичные клетки накапливаются, нарушая кроветворение, иммунную защиту и структуру костей. Болезнь развивается медленно и может долго протекать без явных симптомов, часто маскируясь под более распространённые заболевания.

На поздних стадиях миелома приводит к поражению костей, нарушению функции почек и снижению иммунитета. Заболевание имеет рецидивирующее течение: периоды ремиссии сменяются обострениями, поэтому ключевая задача лечения — максимально продлить ремиссию.

В Казахстане внедряются современные клинические протоколы с использованием инновационных препаратов, включая таргетные терапии и трансплантацию костного мозга. Лечение подбирается индивидуально, с учетом возраста, сопутствующих заболеваний и активности болезни. Такой подход позволяет рассматривать миелому как контролируемое хроническое заболевание, продлевая жизнь и сохраняя ее качество.

Часто болезнь выявляется на поздних стадиях. Своевременное обследование и регулярные консультации имеют ключевое значение. Раннее выявление позволяет подобрать оптимальную терапию и снизить риск осложнений.

Ранние признаки, требующие внимания: упорная боль в костях (спина, ребра, таз), постоянная усталость и слабость, частые инфекции, легкое появление синяков или кровоточивость, проблемы с почками и повышенный уровень кальция, непреднамеренная потеря веса, онемение конечностей.

Ранее сообщалось, что ежегодно от злокачественных опухолей в Казахстане умирает 13-15 тысяч человек. На учете сейчас состоит 234 тысячи онкобольных, которые выявляются, в основном, за счет скрининга.

Поэтому раннее выявление, доступ к современным методам терапии и комплексная поддержка позволяют продлить активную и полноценную жизнь пациентов.