Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Многоярусные парковки построят в Алматы
11 Августа 2022 10:44

Многоярусные парковки построят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что строительство многоярусных парковок позволит частично освободить дворы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом города подняла проблему дефицита парковочных мест. По ее словам, улицы забиты, проезды заставлены и даже частично заблокированы. В результате ни пожарная, ни скорая при необходимости проехать не могут. Она предложила построить большие многоярусные парковки.

Градоначальник ответил, что до конца года акимат планирует презентовать программу по строительству многоярусных парковок в городе.

«Это позволит частично освободить дворы. В 2023 году начнем работу с частными инвесторами», - сказал Е. Досаев.


Фото: highways.today





Новости по теме
Около 70% студентов в Алматы - приезжие
Новый аким назначен в Кентау
Полицейские возвращают алматинцам похищенные у них и изъятые в Бишкеке гаджеты
Читайте также
Мониторинговая группа проверяет вузы перед новым учебным годом в Алматы
Движение еще трех автобусных маршрутов временно изменили в столице
Западно-казахстанские предприятия задолжали работникам 125 млн тенге по зарплате
Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
Нормы шумоизоляции нарушены в ряде новостроек Акмолинской области и столицы
Около 70% студентов в Алматы - приезжие
Новый аким назначен в Кентау
Ажиотаж с сахаром: приходят семьями, покупают и возвращаются снова – директор торговой сети
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив