Многовекторность в действии: что Казахстан получил от саммита в Вашингтоне

Дипломатическая платформа Центральная Азия + США в этом году отмечает свое 10-летие. Этой символичной дате и был посвящен саммит в Вашингтоне, который эксперты считают поворотным моментом во внешней политике мировой державы в отношении нашего региона.

Для лучшего понимания, следует вспомнить, в каком контексте начинались отношения в этом формате. Отправной точкой стал визит Госсекретаря США Джона Керри в страны Центральной Азии в 2015 году. Это было в период вывода войск международной коалиции из Афганистана, возникновения новых «горячих» точек на карте мира, в том числе в европейской части Евразии.

2 ноября 2015 года в Самарканде прошла первая встреча в формате С5+1 с участием министров иностранных дел стран Центральной Азии и США.

И вот, 10 лет спустя мы наблюдаем схожие обстоятельства и не менее сложный геополитический контекст.

Но есть и отличие – страны региона уже имеют опыт выступления единым блоком во внешнеполитическом пространстве – в формате Центральная «Азия плюс» сотрудничество выстраивается со всеми мировыми державами.

Что касается отношений с США – то вашингтонский саммит прошел с явным упором на коммерческие соглашения. Boeing получил заказ на 37 самолетов, предназначенных для национальных авиаперевозчиков Казахстана, Узбекистана и Таджикистана - шаг, который укрепляет транспортную инфраструктуру региона и подтверждает растущий спрос на современные воздушные суда.

John Deere, ведущий производитель сельскохозяйственной техники, поставит оборудование в Казахстан и Узбекистан. Общая сумма сделок составит 2,5 млрд долларов для Казахстана и 300 млн долларов для Узбекистана, что отражает стратегическую ориентацию на модернизацию аграрного сектора.

Кроме того, Cove Capital совместно с Tau-Ken Samruk реализует инвестиционный проект по разработке месторождения вольфрама в Казахстане. Объем инвестиций оценивается примерно в 1 млрд долларов, что открывает новые перспективы для горнодобывающей отрасли и укрепляет позиции страны на рынке редких металлов. Также заключены меморандумы о партнерстве в сфере микрочипов и искусственного интеллекта на сумму в 2 млрд долларов.

В частности, Астана и Вашингтон подписали соглашения на 17 млрд долларов в сфере минеральных ресурсов, энергетики, транспорта. Если говорить в целом, суммарная экономическая ценность саммита для региона оценивается примерно в 53 млрд долларов.

Политолог Жумабек Сарабек поделился своим экспертным мнением по этому поводу. В частности, он отметил, что Америка, как сверхдержава и крупнейшая геополитическая сила, заинтересована в присутствии во всех регионах мира, в том числе в Центральной Азии, и в первую очередь, в ресурсном потенциале региона.

- США хотят избавиться снизить зависимость от китайских редкоземельных металлов, от китайского доминирования на этом рынке. Поэтому активно ищут альтернативные источники. Центральная Азия предлагает совместную разработку ресурсов. Помимо этого, есть вопросы безопасности, тема Афганистана. Да, США завершили операцию в Афганистане, но тем не менее эти вопросы так или иначе остаются на повестке дня. И, наконец, в целом, инвестиционные возможности: американский крупный бизнес, компании в сфере искусственного интеллекта, цифровизации видят в странах Центральной Азии новые дополнительные рынки. Понятно, что с точки зрения демографии мы не сравнимся с крупнейшими странами, как Индия, Китай или страны Юго-Восточной Азии. Тем не менее, для постсоветского региона центральноазиатские экономики развиваются довольно динамично. Кстати, рост ВВП Казахстана и Узбекистана в этом году составит около 5-6%, это неплохие показатели. Поэтому есть базовый интерес Америки к региону, – сказал Жумабек Сарабек.

Отвечая на вопрос, подтвердил ли прошедший саммит тот факт, что наш регион обретает субъектность, эксперт подтвердил: ЦА набирает геополитический вес.

- Мы становимся важнейшей транспортной артерией, которая связывает китайскую экономику с европейской через сухопутный маршрут. Потому что традиционный маршрут через Россию сейчас под санкциями. Поэтому внимание к нашему региону возрастает. И наши страны пытаются максимизировать выгоды текущего геополитического момента. Нынешний саммит подчеркнул возрастающий статус Центральной Азии как самостоятельного игрока. Более того, мы видим, что внутри региона развиваются интеграционные процессы. Это тоже кирпичик, который укрепляет стену суверенитета наших стран. Практически все они проводят политику многовекторности. Для Казахстана очень важно, чтобы были эти центры силы. Мы развиваем близкое партнерство с Россией, мы тесно сотрудничаем с Китаем. Но нам нужен и Запад в этой многовекторной структуре. Потому что без партнерства с нашими западными странами может возникнуть дисбаланс в нашей многовекторности. Помимо этого у нас есть такое направление как глобальный Юг, новые центры силы, есть страны Ближнего Востока, мусульманский мир, Восточная Азия. И все эти факторы, Астана, Ташкент, Бишкек, Душанбе и Ашхабад пытаются использовать для геополитического балансирования. Сам факт этой встречи и соглашения, которые были подписаны, мне кажется, очень хороший знак для нашей многовекторной внешней политики, – уверен политолог.

Жумабек Сарабек подтвердил, что интерес нашего региона во взаимодействии состоится, в том числе, в привлечении инвестиций.

- Это одна из главнейших задач. Помимо этого, как я уже сказал, есть вопросы и партнерства в сфере безопасности. Очень важен и перспективным является энергетический сектор. Как вы знаете, Казахстан один из крупнейших экспортеров урана в США, порядка 20% своих потребностей Америка закрывает за счет казахстанского урана, это самый солидный показатель. Мы можем экспортировать и другое сырье, но очень важно не оставаться просто его источником. Мы уже проходили этот урок. Именно поэтому так важно привлекать инвестиции и передовые технологии: как ни крути, но в сфере новейших разработок западные экономики по-прежнему сохраняют лидерство, – отметил эксперт.

Но не только экономика…

Саммит важно обсуждать не только в контексте экономики, но и политики. Об экономических и политических итогах своей экспертной оценкой поделилась политолог из США Джессика Нефи.

- На данном этапе фокус внимания США в отношении Казахстана, безусловно, смещен в экономическую плоскость. США стремятся придать экономическому взаимодействию с Казахстаном новый импульс. Особое внимание уделяется и транспортной логистике. Вашингтон активно работает с Астаной не только в геополитическом контексте, но и в практическом плане для обеспечения устойчивости и надежности маршрутов поставок. В целом наблюдается четко выраженный экономический акцент: Казахстан для США становится не просто партнером в регионе, но и важным звеном в формирующейся архитектуре глобальных экономических связей, – сказала профессор Назарбаев Университета Джессика Нефи.

По итогам визита достигнуты соглашения на сумму порядка 17 млрд долларов, охватывающие различные сферы от энергетики до добычи критически важных минералов.

- Эти соглашения, безусловно, придадут дополнительный импульс развитию сырьевого сектора Казахстана. Такой сценарий был вполне ожидаем, учитывая растущую потребность США в стратегических материалах. На данном этапе критически важные минералы, по всей видимости, станут ключевым направлением двустороннего сотрудничества. Однако взаимодействие не ограничивается только этим. Между США и Казахстаном уже действуют договоренности в цифровой сфере, а также в области транспортной инфраструктуры и экспорта американских технологий, включая поставки железнодорожного и грузового оборудования. Все это говорит о стремлении сторон перейти от ситуативного партнерства к долгосрочной, структурированной кооперации, - считает эксперт.

По мнению Джессики Нефи, уже в ближайшие дни продолжатся дополнительные переговоры, и, вероятно, мы увидим новые инициативы. На повестке - развитие транспортных маршрутов и укрепление связей в авиационной отрасли.

- Но не менее важное направление - цифровая трансформация. Мы видим, что такие компании, как Amazon, уже заходят на казахстанский рынок, формируя задел для более масштабных IT-проектов. Президент Токаев активно продвигает повестку цифровизации, и Вашингтон, судя по реакции, проявляет к этому высокий интерес. В перспективе США могут стать одним из ключевых партнеров в создании инфраструктуры для хранения данных и развития искусственного интеллекта. Это взаимовыгодное направление: Казахстан получает технологии и обучение, а США - новые возможности для присутствия в регионе. Таким образом, три основных вектора сотрудничества сохраняются: критические минералы, цифровая экономика и транспорт, хотя последнее направление уже имеет прочную основу в истории двусторонних отношений, отметила эксперт.

Казахстан стал первой страной, присоединившейся к соглашениям Авраама во время второго президентского срока Дональда Трампа. В этой связи возникает вопрос: может ли этот шаг, с точки зрения внешнеполитического позиционирования Казахстана, повлиять на характер взаимодействия страны с мусульманским миром и привести к стратегическим сдвигам региональной дипломатии?

- Этот шаг, безусловно, открывает интересный вектор для наблюдения. Соединенные Штаты сейчас активно работают над расширением формата «Соглашений Авраама». Многое будет зависеть от контекста - в определенных случаях это может вызвать настороженность со стороны отдельных государств, но в то же время создает потенциал для углубления экономических и дипломатических связей, особенно если к процессу подключатся новые участники. С точки зрения Вашингтона, это логичный шаг: Казахстан демонстрирует готовность к более тесной координации с США - как в экономике, так и в области геополитических инициатив. Для Астаны это возможность укрепить стратегическое партнерство, сохранив при этом собственную многовекторность, - комментирует Джессика Нефи.

Одним словом, создается впечатление, что Вашингтон и Астана вышли из переговоров со взаимной выгодой. Для Казахстана это, прежде всего, укрепление экономической базы сотрудничества и интеграция в новые цепочки поставок.

- Страна продолжает курс на многовекторность, стремясь избежать зависимости от одного партнера. Китай уже активно участвует в добыче вольфрама, но теперь Казахстан диверсифицирует направления и расширяет круг участников, что повышает устойчивость экономики. Для США это также важный шаг: Вашингтон получает доступ к стратегическим ресурсам, необходимым для стабилизации глобальных цепочек поставок. Для Казахстана же это возможность обновить экономическую платформу взаимодействия с Америкой, которая в последние годы в значительной степени концентрировалась вокруг энергетического сектора и проекта TengizChevroil. После некоторого спада американских инвестиций мы видим попытку вернуть отношения на уровень активного партнерства. Таким образом, обе стороны достигают прагматичного баланса интересов: США усиливают свои позиции в Евразии через доступ к критическим ресурсам, а Казахстан укрепляет собственную роль как надежного, технологически и политически гибкого партнера. Этот саммит можно рассматривать как символический момент перезагрузки - пример того, как геополитика начинает работать на экономику, а экономика - на укрепление международного статуса страны, – заключила профессор.

Импорт и экспорт

Центральная Азия постепенно увеличивает торговлю с США, но по сравнению с другими регионами мира, объемы остаются относительно небольшими. Главным экономическим партнером Штатов в Центральной Азии традиционно является Казахстан. Сейчас 81% всего товарооборота США с регионом приходится на нашу страну. В прошлом году торговый оборот Казахстана и США составил около 3,6 млрд долларов. В США регион отправляет в основном металлы, хлопок, нефть. Импортирует самолеты, сельхозтехнику, оборудование, лекарства и технологии. И среди экономических итогов вашингтонского саммита, несомненно, большое внимание было приковано к казахстанскому кейсу. Мнением о том, чем, помимо природных ресурсов, интересен Казахстан, поделился американский финансовый эксперт Кайл Шостак.

- Сейчас очень хороший момент как для страны в целом, так и для инвестиционного сообщества. Я очень впечатлен, побывав здесь три раза в этом году, и каждый раз мы получаем совершенно новую перспективу, видим впечатляющий рост - среда благоприятная. Хотя, конечно, не без сложностей. Я считаю, что нужно больше разъяснений и формирование нового нарратива, на Западе, особенно в США, о том, что представляет собой эта страна. Президент Токаев выстраивает, на мой взгляд, очень продуманную геополитическую стратегию. Токаев сделал шаг, который вывел его в центр этой дискуссии, подписав сделку по локомотивам, которая по объему почти такая же, как весь товарооборот Казахстана и США – сделка была подписана на 4 миллиарда долларов. Это отличный старт, я считаю, но это только начало. Думаю, США вернутся сюда активнее, – считает Кайл Шостак.

По итогам визита президента Токаева было подписано 29 двусторонних документов. Мы уже говорили о покупке Боингов, разработке крупнейшего в мире месторождения вольфрама и поставках сельхозмашин. Кроме этого, планируется совместное создание клиники, которая должна стать медицинским хабом Центральной Азии. Подписаны соглашения о проектах в сфере искусственного интеллекта, интернет-связи. Большой блок документов в сфере финансов и образования. «Казахинвест» также анонсирует первый промышленный проект Казахстана в США стоимость 130 млн долларов - это химический комплекс по производству порошковых покрытий. Экономические результаты этого саммита для Казахстана впечатляющие. Но политические итоги также привлекли внимание всего мира - заявление о присоединении нашей страны к Авраамским соглашениям. Неожиданный шаг, но он тем не менее, вписывается в многовекторную логику, которой придерживается Казахстан. Итоги саммита для Казахстана в программе «Большая дипломатия» обсудили с гостем студии - научным руководителем центра аналитических исследований «Евразийский Мониторинг» Таисией Мармонтовой.

- Мы сегодня договорились об означенных поставках, прежде всего, наверное, речь идет, о редкоземельных минералах, которые сегодня приобретают критическую важность. Но говорить о том, что завтра, послезавтра и даже в следующем месяце вопрос с тарифами будет решен, нельзя. Это требует постепенного решения. У нас есть надежда на то, что это решение будет в нашу пользу. Здесь опять я немного уйду от экономики в геополитику. Потому что Трамп действует немножко по-другому. Если в период администрации Байдена больше проявлялась либеральность, демократические ценности, то Трамп - бизнесмен, прагматик. И его политика в сторону Центральной Азии, носит такой ярко выраженный транзакционный характер. Соответственно, ему нужны для решения проблем США определенный набор элементов, которые мы можем обеспечить. Он начинает действовать. Но нужно понимать, что у Трампа есть серьезные противники и оппозиция в рамках самих США. Поэтому нам, наверное, нужно ожидать процесса смягчения и постепенного решения этого вопроса. Вполне возможно, привлечение каких-то определенных финансовых потоков, - считает Таисия Мармонтова.

Многие медиа обращают внимание на стратегическую важность урана в казахстанско-американских отношениях.

- Уран необходим для атомных станций. В США существенная доля атомной энергетики. Санкционное давление будет нарастать. Соответственно, взоры обращаются в сторону других игроков. Сегодня порядка 40% необходимых потребностей США закупает именно через Казахстан. Поэтому это выстроенная цепочка. И опять, для нас это очень большой шанс. Уйти от просто поставщиков сырья, то есть продукта с низкой добавленной стоимостью, перейти к более глубоким проектам, более глубокой переработке. И, соответственно, у нас получается большая маржа, которая необходима для нашей экономики, - говорит эксперт.

Центральная Азия позиционируется как важный партнер для США – это все продемонстрировал вашингтонский саммит. Регион укрепляет свой международный авторитет и действует как самостоятельный игрок на мировой арене, а также получает доступ к инвестициям и технологиям, усиливает свою значимость в глобальной логистической цепочке.