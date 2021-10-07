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Многосторонний форум ООН стран Азии прошел в виртуальном формате

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Октября 2021, 21:51
Многосторонний форум ООН стран Азии прошел в виртуальном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многосторонний форум ООН Северной и Центральной Азии по реализации целей устойчивого развития проходил в виртуальном формате с 5 по 7 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии.

Государственные чиновники, ведущие эксперты и практики поделились последними данными о проблемах и прогрессе в достижении ЦУР в регионе, а также обсудили необходимые меры политики для планирования, финансирования и осуществления трансформационного развития.

«В процессе восстановления по принципу «лучше, чем было» и выхода из пандемии COVID-19, мы должны работать вместе, чтобы продвинуть полное выполнение повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», - сказала Армида Салсия Алишахбана, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО.

«Пандемия COVID-19 все еще продолжается в странах Северной и Центральной Азии. Во многих государствах региона продолжается борьба в связи с появлением новых разновидностей, последствия которых охватывают многие сферы жизни», - отметил Мухамметгелды Сердаров, министр финансов и экономики Туркменистана.

Обсуждения на форуме были посвящены ряду целей устойчивого развития: качественному образованию, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, экологическим проблемам, связанным с «сохранением экосистем моря и суши».

«Человечество стоит перед суровым и неотложным выбором: либо крах, либо прорыв. Выбор, который мы сделаем или не сделаем сегодня, может привести к дальнейшему разрушению и будущему вечных кризисов, или прорыву к лучшему, более устойчивому и мирному будущему для наших людей и нашей планеты», - подчеркнула Гви Йеп Сон, региональный директор управления ООН по координации деятельности в целях развития по Европе и СНГ.

В ходе различных тематических сессий Форума были выработаны конкретные рекомендации. В частности, для не имеющих выхода к морю стран важное значение имеет укрепление партнерских отношений в целях цифровизации и оптимизации процессов трансграничной торговли. Странам необходимо инвестировать в цифровизацию процессов обучения и шире использовать электронные образовательные платформы. Преобладание гендерных ролей означало, что женщинам приходилось уходить с работы или сокращать рабочее время, чтобы удовлетворить растущий спрос на уход за детьми, больными или престарелыми, поскольку детские учреждения и школы были закрыты во время пандемии. Это повернуло вспять прогресс в достижении ЦУР, и странам необходимо разработать социально-экономическую политику с учетом гендерных аспектов в рамках восстановления после пандемии.

Странам также рекомендовано уделять приоритетное внимание природосберегающим решениям и восстановлению экосистем. Деградация земель и сокращение биоразнообразия затрагивают всех, но особенно уязвимые группы, проживающие в сельской местности, чьи средства к существованию в первую очередь зависят от сельского хозяйства. Рынки капитала и инновационные инструменты финансирования могут сыграть важную роль в финансировании ЦУР, но правительствам необходимо создать соответствующие благоприятные условия для использования этих инструментов.

В этом году Многосторонний форум Северной и Центральной Азии был организован совместно с правительством Туркменистана. Итоги Форума будут распространены среди государств-членов и использованы в процессах последующей деятельности и обзора на региональном и глобальном уровнях, таких как Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (АТФУР) и Политический форум высокого уровня (ПФВУ) в Нью-Йорке.


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