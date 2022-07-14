14 Июля 2022 11:51

Многопрофильными учреждениями станут 32 районные больницы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять все необходимые меры для реализации нацпроектов «Комфортные школы» и «Модернизация сельского здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моему поручению, Администрация Президента координирует разработку двух пилотных нацпроектов – «Комфортные школы» и «Модернизация сельского здравоохранения». Они имеют четкие задачи, сроки реализации, ориентированы на конкретные результаты», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, нацпроект «Комфортные школы» предполагает строительство около 840 тыс. ученических мест по новым строительным стандартам, оснащенных современным оборудованием. Проект нацелен на решение вопроса трехсменного образования, аварийных школ, единообразия условий получения образования.

Нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» позволит обеспечить все села положенной медицинской инфраструктурой. Он охватит 560 населенных пунктов с более чем 800 тыс. граждан.

«Запланирована модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений. В результате расстояние для получения экстренной и среднетехнологичной медпомощи сократится с 500 до 200 км. Правительству в рамках бюджетного процесса до сентября текущего года следует провести все расчеты и принять все необходимые меры для реализации указанных нацпроектов», - добавил Глава государства.