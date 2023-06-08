Многопрофильную областную больницу на 400 мест построят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее вскоре начнется строительство новых больниц, а также активно продолжается благоустройство дворовых территорий. Также обустраиваются новые общественные пространства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

С прошлого года в Семее начата планомерная работа по благоустройству 35 дворов, охватившая 54 жилых дома. В этом году планируется благоустроить еще 70 дворовых территорий (более 160 жилых домов), а также 15 общественных пространств.

Глава региона в ходе рабочего выезда осмотрел несколько дворовых территорий, где стартовали работы: по улицам Глинки 30, 32, Иртышская 17, Узбекская 40.

«В этом году благоустроим 70 дворов. Будем делать качественно. Потому что, по-другому быть не должно, - подчеркнул Нурлан Уранхаев.

Также определены участки для строительства очень важных для города и области объектов здравоохранения: многопрофильной областной больницы на 400 койко-мест, детского психоневрологического медико-социального учреждения на 150 мест, Университетской клиники. Реализация этих проектов заложена в Комплексный план развития Абайской области и находится на особом контроле. Ведутся работы по подготовке необходимой документации за счет инвесторов, тем самым сэкономлены бюджетные средства.

Нурлан Уранхаев осмотрел выделенные земельные участки по улице Волгоградской.

Еще один объект, строительство которого необходимо области – многопрофильная детская больница на 300 мест с поликлиникой в поселке Ушактар. Здесь глава региона также осмотрел место строительства и высказал свои соображения.

Нурлан Уранхаев ознакомился с ремонтом дорожного покрытия на развязке улицы Би-Боранбая. Всего в Семее в этом году будут асфальтированы порядка 40 улиц. Планируется проложить более 360 м2 асфальтобетонного покрытия с обустройством тротуаров на улицах города общей протяженностью 7 тысяч погонных метров.

Что касается общественных пространств – одно из них появится по улице Мәңгілік Ел. Это будет галерея уличной еды «Semey street food gallery». Нурлан Уранхаев поручил тщательно продумать эскиз и в обязательном порядке обустроить место для общественного туалета.