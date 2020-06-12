+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 24 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Многопрофильную клинику откроют в Шымкенте

12 Июня 2020 11:18
Поделиться:
Многопрофильную клинику откроют в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким города Шымкента Мурат Айтенов посетил несколько медицинских объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы мегаполиса.

Новости по теме
Более 41 млрд тенге достигли поступления за ОСМС в мае в столице
Стали известны подробности о новых случаях коронавируса в Акмолинской области Турция открыла границы для туристов Новые случаи коронавируса в Павлодарской области – из числа контактных

Мурат Айтенов ознакомился с ходом капитального ремонта реабилитационного центра «Мать и дитя».

Центр «Мать и дитя» - единственная медицинская организация в Республике Казахстан, оказывающая специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара для детей до 18 лет, живущих с ВИЧ-инфекцией, детям и женщинам с хроническим вирусными гепатитами «В» и «С».

Деятельность стационара позволит осуществлять круглосуточную стационарную и амбулаторную медицинскую помощь детям, также будет оказываться психологическая помощь ВИЧ-инфицированным детям.

Мурат Айтенов посетил и строящуюся многопрофильную клинику «Моя поликлиника». Она призвана снизить нагрузку в городских поликлиниках.

Планируется, что в будущем в медучреждении будут вести приёмы специалисты узких направлений, такие как кардиолог, невролог, хирург, эндокринолог, ЛОР, офтальмолог. Также будут проводиться инструментальные исследования: электрокардиография, ультразвуковые исследования, флюорография и многое другое.

По итогам посещения медучреждений аким города поручил обеспечить их качественные ремонт и строительство и оснастить современным медицинским оборудованием.


Подписывайтесь на наш канал:

#Строительство   #Здравоохранение   #Шымкент  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив