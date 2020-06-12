Многопрофильную клинику откроют в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким города Шымкента Мурат Айтенов посетил несколько медицинских объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы мегаполиса.
Мурат Айтенов ознакомился с ходом капитального ремонта реабилитационного центра «Мать и дитя».
Центр «Мать и дитя» - единственная медицинская организация в Республике Казахстан, оказывающая специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара для детей до 18 лет, живущих с ВИЧ-инфекцией, детям и женщинам с хроническим вирусными гепатитами «В» и «С».
Деятельность стационара позволит осуществлять круглосуточную стационарную и амбулаторную медицинскую помощь детям, также будет оказываться психологическая помощь ВИЧ-инфицированным детям.
Мурат Айтенов посетил и строящуюся многопрофильную клинику «Моя поликлиника». Она призвана снизить нагрузку в городских поликлиниках.
Планируется, что в будущем в медучреждении будут вести приёмы специалисты узких направлений, такие как кардиолог, невролог, хирург, эндокринолог, ЛОР, офтальмолог. Также будут проводиться инструментальные исследования: электрокардиография, ультразвуковые исследования, флюорография и многое другое.
По итогам посещения медучреждений аким города поручил обеспечить их качественные ремонт и строительство и оснастить современным медицинским оборудованием.
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