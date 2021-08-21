Многопрофильную больницу на 400 коек построят в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Многопрофильную больницу площадью 67 тысяч квадратных метров на 400 коек построят в областном центре - в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Больница будет оборудована самой современной медицинской техникой - МРТ, КТ, рентгены, маммограф, остиоденситометр. В текущем году будут приобретены: МРТ и ангиограф для областной больницы, КТ аппарат для областной детской больницы, эндовидеостойки, аппараты УЗИ, цифровые рентген-аппараты, флюорографы, наркозно-дыхательные аппараты, операционный микроскоп, морозильное оборудование, термоконтейнеры и рефрижераторы для хранения и транспортировки вакцин»,- сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, выступая на сессии облмаслихата.

Также ведутся капитальные работы на 9 объектах здравоохранения: ремонт здания Дома ребенка в городе Рудном, ремонт Узункольской ЦРБ. В 17-ти медицинских организациях производится текущий ремонт.

Вместе с тем, в области продолжается работа по привлечению в область медспециалистов.

«В этом году прибытие выпускников 2021 года ожидается с августа месяца. В 2020 году прибыло 186 врачей, которым предусмотрены выплаты подъемных», - добавил А. Мухамбетов.

Он также напомнил, что в 2019 году между акиматом и АО «Казахстанская ипотечная компания» заключено соглашение о реализации арендного жилья для 350-ти медицинских работников Костанайской области в течение 3-х лет.

«В начале текущего года уже выданы ключи от квартир 54 медработникам, в этом году ключи планируется вручить еще 100 врачам. С 1 января по поручению Главы государства увеличена заработная плата врачам еще на 30% и средним медработникам - на 20%»,- подытожил глава региона.