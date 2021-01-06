Многонациональное общество, мир и спокойствие – великое благо для Казахстана - Мейрам Бегентаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ректор Торайгыров Университета Мейрам Бегентаев поделился своими мыслями после прочтения статьи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошло не так много времени с момента провозглашения Независимости Казахстана. Всего 30 лет. Но за это время родилось и выросло целое поколение казахстанцев, которое мало осведомлено о тех событиях, которые три десятилетия назад предшествовали принятию декларации Независимости. Большая часть молодежи воспринимают Независимость как естественное состояние нашего государства и имеют лишь примерное представление о тех переломных исторических событиях, которые привели к появлению на карте мира современного Казахстана. Мы все, народ Казахстана, должны помнить не только о нашем прошлом, но и о том, какое будущее мы оставим нашим следующим поколениям», - отметил ректор вуза.

По его мнению, очень важно проявлять единодушие в вопросах сохранения обычаев и традиций.

«В своей статье Глава государства Касым-Жомарт Токаев говорит о том, что мы будем беречь и оберегать независимость страны и целостность нашего государства всеми доступными способами. Я считаю важным проявлять единодушие в вопросах национальной безопасности и сохранения наших традиций и обычаев. Наше многонациональное общество, мир и спокойствие – это великое благо для страны», - прокомментировал он.

«К сожалению, несмотря на то, что современные инфокоммуникационные технологии дают огромные возможности для саморазвития и образования, ксенофобия остается актуальной проблемой. Поэтому я полностью разделяю мнение Президента страны о том, что задачей системы образования является не только передача знаний, но и воспитание у молодежи патриотизма, любви к своей Родине и уважения к историческим ценностям нашей казахстанской нации, которая сформировалась на наших с вами глазах за 30 лет Независимости Казахстана», - заключил ректор Торайгыров Университета Мейрам Бегентаев.

Напомним, 5 января 2021 года в газете «Egemen Qazaqstan» была опубликована статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»).



