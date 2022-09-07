Многомиллионные убытки понесли костанайские предприниматели от лесных пожаров

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районе убытки понесли 17 предпринимателей. 11 из них оценили ущерб в 198 850 000 тенге, пятеро еще подсчитывают стоимость сгоревшего имущества. В Карасуском районе пострадало крестьянского хозяйство, которое лишилось комбайна, трактора и сельхозоборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба региональной Палаты предпринимателей, в данный момент по поручению председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбека Баталова организован сбор средств для помощи пострадавшему бизнесу.

«Для предпринимателей, которые лишились имущества, а некоторые и всего бизнеса, идет сбор денежных средств. Для этого Национальная палата предпринимателей «Атамекен» достигла договоренности с фондом «Күшімiз Бірлікте» для организации сбора и выплат пострадавшим. Председатель Фонда поддержки пострадавшего бизнеса «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве» - Максим Барышев. Только за 2 дня в Фонд поступило 12 млн тенге, из них от костанайских предпринимателей – 6 млн тенге. Сбор средств продолжается», - сообщил на брифинге директор региональной Палаты Данияр Кузенбаев.

От имени Палаты предпринимателей Д. Кузенбаев поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к беде жителей Костанайской области, и подчеркнул, что казахстанцы с первых дней поддерживали пострадавших от пожаров.