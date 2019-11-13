Многолетнюю проблему дольщиков решили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Долгострой в центре Тараза - жилой комплекс «Атшабар» - повлек многолетнее «дело «дольщиков», оставшихся без жилья и без денег. И только сегодня прокуратура города помогла решить эту проблему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возведение элитного жилого комплекса по методу «долевого строительства» началось в 2005 году и планировалось к завершению в 2007-ом. Предполагалось строительство трех корпусов с квартирами современной планировки с учетом пожеланий заказчика, подземная парковка, и даже вертолетная площадка. В 2009 году один из трех корпусов ввели в эксплуатацию и часть дольщиков вселилась. Однако затем у компании-застройщика ТОО «НПТЦ SNS» возникли финансовые проблемы, суд наложил арест на имущество и строительство остановилось. На владельца компании возбудили уголовное дело, в 2009 году он скончался.

Новые инвесторы не рискнули взять на себя возобновление строительства, так как земельный участок под строительство и сами здания находились в банковском залоге, а также у компании имелись долговые обязательства перед банками и поставщиками. Проблемой стала и невозможность собрать всех дольщиков для принятия коллегиального решения, так как из 74-х дольщиков удалось найти только 20.

В 2014 году облакимат нашел другого инвестора для завершения строительства - ТОО «Горизонт строй». С дольщиками был подписан меморандум о сотрудничестве в проекте завершения строительства. Но позже выяснилось, что госфинансирование невозможно из-за того, что земельный участок был под банковским залогом, а земля и дом - под арестом. Тогда товарищество разработало свой проект по госпрограмме «Развития регионов-2020» и в 2016 году реализовало 210 квартир в пользу АО «Казахстанская ипотечная компания». Однако дольщикам, оплатившим уже 100% свои квадратные метры жилья, начали предлагать меньшие по квадратуре квартиры и без денежной компенсации. Возникла судебная коллизия по предоставлению квартир в собственность и по выплате компенсаций.

«Одним из проблемных вопросов в областном центре на протяжении длительного времени оставалось не разрешение вопросов обеспечения жилья и возврата денежных средств вкладчикам в объект жилищного строительства ЖК «Атшабар», - разъяснили ситуацию в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области. - Ранее данный объект оставался незавершенным в течение длительного времени, и лишь в 2014 году акиматом привлечена подрядная организация для завершения строительства и распределения жилья вкладчикам. После завершения строительства подрядчик не передал квартиры вкладчикам, по иску которых в 2017 году суд обязал подрядчика предоставить спорные квартиры. Ввиду длительного неисполнения решения суда вкладчики, а также частный судебный исполнитель, неоднократно обращались в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда, однако судом в удовлетворении данных заявлений было отказано».

Прокуратура города Тараза внесла акты надзора в адрес заинтересованных государственных органов. Кроме того, по инициативе надзорного органа была создана рабочая группа и инициировано несколько судебных разбирательств. Затем в областном суде состоялось окончательное судебное решение о передаче квартир в собственность вкладчиков.

«Сейчас в рамках исполнительного производства уже проводится оформление прав вкладчиков на квартиры в ЖК «Атшабар». В связи с положительным разрешением вопроса руководство ОО «Дольщики Атшабар» и вкладчики обратились к руководству прокуратур области и города с благодарственными письмами», - отмечает прокуратура Жамбылской области.