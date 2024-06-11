Многолетняя проблема воды решена в Медеуском районе Алматы

В Алматы введен в эксплуатацию резервуар чистой воды «Балхаш», построенный по поручению акима Алматы Ерболата Досаева по линии ЧС. Теперь в микрорайоне Каменское плато решена проблема с дефицитом воды: жителям поступила питьевая вода, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

В рамках масштабного проекта, начатого в мае 2023 года, построено 5 резервуаров на 6,9 тыс. кубометров и 3 скважины на 7,3 тыс. кубических метров в сутки. К резервуару построено 6,1 км новых магистральных сетей для обеспечения водой жителей микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный.

Также по проекту были реконструированы 8 существующих скважин с заменой оборудования, из них три находятся на площадке водозабора «Каптаж». Эти работы позволили увеличить объем извлекаемой воды почти вдвое - с 300 до 500 кубических метров в час.

Фото: акимат Алматы

Таким образом, инженерные сети и объекты Медеуского района дополнительно соединены с имеющимися мощностями подземных водозаборов. Вода, поступающая с подземных водозаборов «Каптаж», «Бастау» и фильтровальной станции «Медеу», будет накапливаться и обеззараживаться в данных резервуарах. Далее питьевая вода за счет установленных групп насосов будет распределяться по магистральным направлениям в Каменское плато.

Поэтапно вода будет поступать в микрорайоны Кольсай, Музтау и Юбилейный после завершения дополнительных строительных работ. На сегодня ведется строительство магистрального трубопровода и насосной станции «Ондасынова» до микрорайона Кольсай. Также запланировано строительство магистрального трубопровода от насосной станции «Балхаш» до микрорайона Музтау.

В результате 20 тыс жителей четырех микрорайонов будут обеспечены стабильным водоснабжением.

Фото: акимат Алматы

Водоснабжение верхней части Медеуского района исторически находится в зоне влияния поверхностных источников водоснабжения. Поскольку ранее данные территории входили в состав Талгарского района Алматинской области. В 2013-2014 годах они были присоединены к Медеускому району Алматы. С тех пор актуальным оставался вопрос обеспечения жителей этих микрорайонов качественным водоснабжением и канализацией.

Избавить жителей предгорья от прямой зависимости от горных рек глава города поручил в 2022 году, когда в микрорайоне Каменское плато было зафиксировано снижение дебета скважины в 2,5 раза – со 150 до 60 м3.

Кроме того, в 2023 году аномально жаркая погода в Алматинском регионе спровоцировала интенсивное таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому подъему уровня воды в реке Кіші Алматы, подмытию берегов и локальным селевым выбросам. Повышенная мутность воды в реке не позволяла провести очистку согласно санитарным нормам. В связи с чем жители верхней части города оказались в зоне ограничений.