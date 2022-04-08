Многолетняя проблема с водой решится в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Каркаралинцы уже долгое время ждут, когда каждый их дом обеспечат качественным водоснабжением. Чтобы решить эту проблему, в городе строят водовод Жарлы – Каркаралинск. В этом году проведут основные работы, а в следующем - объект должны сдать, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году на месторождении подземных вод пробурили четыре скважины. Аким Каркаралинского района Эльдар Дюсетаев сообщил, что в этом году будет выполнен основной объём работы. Планируется построить насосные станции, залить резервуары и проложить трубы. Протяжённость водовода составит 40 км. Проект финансируется из республиканского бюджета.

Во время рабочей поездки в район аким области Женис Касымбек поручил контролировать качество работ. Он отметил, что уникальная каркаралинская природа не должна пострадать от вмешательства строителей.

Качественной питьевой водой обеспечат и жителей других населённых пунктов района.

Жители Егиндыбулака давно просили сделать хорошую дорогу в сторону Восточного Казахстана. Долгожданный проект в этом году начнётся. Трассу Егиндыбулак – Актасты – Айрык заасфальтируют.

Кроме того, запланированы ремонты дорог Тегисшилдик – Коктас, Каркаралы – Карагайлы, подъездов к сёлам Мамраева – Коянды, Карабулак.

В Каркаралинске также будет решаться жилищная проблема. В этом году для очередников построят два многоэтажных дома на 36 квартир.

Что касается социальных объектов, будет капитальный ремонт школы имени Мади Бапиулы в Каркаралинске и текущий ремонт школы в селе Теректы. Отремонтируют также каркаралинскую библиотеку и шесть сельских клубов. В сёлах появятся новые спортивные и игровые площадки.

Для жителей района улучшают и медицинскую помощь. В прошлом году по государственно-частному партнёрству открылся гемодиализный центр. Теперь пациентам с хроническими заболеваниями почек не нужно каждую неделю ездить на процедуры в областной центр. А в этом году планируется открытие клинико-диагностической лаборатории с кабинетом компьютерной томографии.