Многофункциональный современный спорткомплекс открыт в области Абай

В поселке Шульбинск района Жаңасемей состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса, построенного на базе воздухоопорного сооружения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

Спорткомплекс общей площадью 1600 кв. метров включает поле для мини-футбола, зрительскую трибуну, волейбольную и баскетбольную площадки, теннисный корт, двухполосную беговую дорожку и боксерский ринг. Также объект обеспечен всем необходимым спортивным инвентарем. Кроме того, объект обеспечен всем необходимым спортивным инвентарем.

- Для достижения экономических и социальных вершин нашему региону крайне важно иметь духовное богатство — здоровье. Президент страны на встрече с олимпийскими чемпионами подчеркнул, что развитие олимпийских видов спорта в каждом регионе стало одной из основных задач. Приятно видеть, что жители нашего региона могут заниматься популярными видами спорта и вести здоровый образ жизни. В будущем этот комплекс останется ведущей частью инфраструктуры региона, - отметил Жасулан Сарсебаев.

Отметим, что в регионе функционирует более 500 спортивных объектов, и только в прошлом году было открыто 10 новых объектов, еще 5 находятся на стадии завершения.