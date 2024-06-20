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    08:10, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Многофункциональный комплекс площадью в 100 футбольных полей может появиться в Астане

    Астана
    Фото: Kazinform

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял председателя совета директоров компании «Jumway Group» Ху Цзяньcюня.

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял председателя совета директоров компании «Jumway Group» Ху Цзяньcюня
    Фото: пресс-служба МИД РК

    В ходе встречи руководитель китайской компании представил планы по реализации совместных инвестиционных проектов в Астане, включающих в себя строительство торгово-развлекательного кластера, гостиничного комплекса, объектов отдыха и досуга, коммерческой и жилой недвижимости.

    - Ху Цзяньcюн отметил, что компания в кооперации с другими крупными корпорациями планирует строительство многофункционального комплекса, площадь которого составит 1 млн кв.м. Глава МИД РК подчеркнул, что проект может стать новой точкой роста столицы в контексте развития туристического, делового и культурного потенциала, - сообщили в МИД РК.

    Для сравнения: футбольные поля для международных матчей составляют от 7 тыс. до 10 тысяч кв. метров.

     

    Теги:
    Туризм Бизнес Китай Астана МИД РК Строительство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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