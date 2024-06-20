Многофункциональный комплекс площадью в 100 футбольных полей может появиться в Астане

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял председателя совета директоров компании «Jumway Group» Ху Цзяньcюня.

Фото: пресс-служба МИД РК

В ходе встречи руководитель китайской компании представил планы по реализации совместных инвестиционных проектов в Астане, включающих в себя строительство торгово-развлекательного кластера, гостиничного комплекса, объектов отдыха и досуга, коммерческой и жилой недвижимости.

- Ху Цзяньcюн отметил, что компания в кооперации с другими крупными корпорациями планирует строительство многофункционального комплекса, площадь которого составит 1 млн кв.м. Глава МИД РК подчеркнул, что проект может стать новой точкой роста столицы в контексте развития туристического, делового и культурного потенциала, - сообщили в МИД РК.

Для сравнения: футбольные поля для международных матчей составляют от 7 тыс. до 10 тысяч кв. метров.