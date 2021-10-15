Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Многоэтажные жилые дома строят в райцентре СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
15 Октября 2021, 14:29
Многоэтажные жилые дома строят в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил район им. Г. Мусрепова. О поездке глава региона рассказал на своей странице в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области написал, что в райцентре, селе Новоишимское, в этом году строят многоэтажный жилой дом на 50 квартир. Такой же построили – в прошлом. Новых частных домов за два года в районе появилось 107.

Теплом жителей райцентра обеспечивают девять старых автономных котельных с разными тарифами. Сейчас в Новоишимском идет строительство центральной котельной. К теплу подключат 70 многоквартирных жилых домов и 50 социальных объектов.

Завершается строительство современного канализационного очистного сооружения. Проложено 26 км магистральных сетей.

photo

В райцентре заасфальтировали практически все улицы. В восьми населенных пунктах района отремонтировали внутрипоселковые дороги. В 29 селах установили новое освещение.

«В этом году по области строим 16 молочных ферм, из них три комплекса приходятся на район имени Г. Мусрепова. До конца года запускаем 10 ферм, первая уже начала работу – это современная молочная ферма ТОО «Астык Привольное». На будущий год ряд сельхозтоваропроизводителей района также начнут эту работу. Район им. Г. Мусрепова и Новоишимское имеют высокий потенциал развития. Соответственно, проводим целенаправленную работу над улучшением качества жизни сельчан», - написал К. Аксакалов.

photo

Накануне в районе назначили нового акима. К. Аксакалов отметил, что Серику Мухамедиеву необходимо сохранить набранный темп и продолжить системную работу по развитию района.

photo


Северо-Казахстанская область   Акимат   Строительство   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане