Многоэтажные дома в военном городке полностью восстановлены после ЧС в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в субботу посетил несколько строящихся в регионе объектов. Побывал он и в селе Кайнар Байзакского района, где полным ходом идут восстановительные работы после взрывов на военном складе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного акимата.

Шесть компаний занимают ремонтом 19 жилых объектов. Как заверили подрядчики, уже совсем скоро местные жители смогут вернуться в свои дома. Полностью восстановлены многоэтажные дома в Военном городке и уже готовы к заселению военнослужащих. Глава региона пообщался с каждым из жильцов и попросил оценить качество проделанной работы.

«Работы выполняются хорошо. Я сам лично не только слежу за процессом, но и принимаю в нем активное участие, помогая строителям сделать мой дом еще более комфортным. Огромная благодарность руководству страны и области, а также всем, кто помогает нам вернуться к прежней жизни», - сказал житель села Аманкелды Надырбеков.

Ознакомился глава региона с восстановительными работами в кафе «ТауДос», которое также значительно пострадало в результате происшествия.

«Никто не ожидал таких последствий. Ударной волной повредило третий этаж трехэтажного здания, крышу и интерьер. Строители прилагают все усилия, чтобы все восстановить. Мы довольны и качеством используемых материалов, и темпом работ», - сказал владелец заведения.

Подрядчики стараются уложиться в двухмесячный срок, согласно поручению акима области.

Побывал Бердибек Сапарбаев и на строительной площадке средней школы №22, расположенной на улице Жаугаш батыра в Таразе. Работы, начатые в прошлом году, должны быть завершены к концу сентября этого года. Подрядчик - ТОО «Тараз Құрылыс Инвест».

На строительстве средней школы №31 на 1240 ученических мест работы идут полным ходом. Бердибек Сапарбаев в очередной раз подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание качеству и содержанию внутренней и внешней отделки учебного заведения, провести благоустройство школьного двора, а также как можно скорее завершить все ремонтные работы.