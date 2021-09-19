Многоэтажные дома в военном городке полностью восстановлены после ЧС в Жамбылской области
Шесть компаний занимают ремонтом 19 жилых объектов. Как заверили подрядчики, уже совсем скоро местные жители смогут вернуться в свои дома. Полностью восстановлены многоэтажные дома в Военном городке и уже готовы к заселению военнослужащих. Глава региона пообщался с каждым из жильцов и попросил оценить качество проделанной работы.
«Работы выполняются хорошо. Я сам лично не только слежу за процессом, но и принимаю в нем активное участие, помогая строителям сделать мой дом еще более комфортным. Огромная благодарность руководству страны и области, а также всем, кто помогает нам вернуться к прежней жизни», - сказал житель села Аманкелды Надырбеков.
Ознакомился глава региона с восстановительными работами в кафе «ТауДос», которое также значительно пострадало в результате происшествия.
«Никто не ожидал таких последствий. Ударной волной повредило третий этаж трехэтажного здания, крышу и интерьер. Строители прилагают все усилия, чтобы все восстановить. Мы довольны и качеством используемых материалов, и темпом работ», - сказал владелец заведения.
Подрядчики стараются уложиться в двухмесячный срок, согласно поручению акима области.
Побывал Бердибек Сапарбаев и на строительной площадке средней школы №22, расположенной на улице Жаугаш батыра в Таразе. Работы, начатые в прошлом году, должны быть завершены к концу сентября этого года. Подрядчик - ТОО «Тараз Құрылыс Инвест».
На строительстве средней школы №31 на 1240 ученических мест работы идут полным ходом. Бердибек Сапарбаев в очередной раз подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание качеству и содержанию внутренней и внешней отделки учебного заведения, провести благоустройство школьного двора, а также как можно скорее завершить все ремонтные работы.