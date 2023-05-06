Многоэтажные дома в Семее строят без разрешительных документов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Наиболее грубые нарушения при выполнении строительно-монтажных работ в городе Семее были выявлены на объектах строительства многоэтажных жилых домов. В 15 из 19 случаев новоделы были построены с отклонением от проектно-сметной документации. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управление по контролю Абайской области, осуществляющему государственный контроль и надзор в части архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за 8 месяцев поступило почти тысяча обращений. В связи с мораторием на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства, внеплановые проверки проводятся лишь на основании поступивших обращений и заявлений.

В частности, в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора проведено 103 внеплановых проверки, в рамках которых привлечены к административной ответственности 69 субъектов. В целом, возбуждено 158 административных дел на общую сумму свыше 51 млн тенге.

«Участники строительства, а это заказчики, подрядчики, авторские и технические надзоры, а также проектные организации довольно часто допускают нарушения, связанные с отклонением строительно-монтажных работ от разработанной проектно-сметной документации, производством строительно-монтажных работ без уведомления органа архитектурно-строительного контроля и надзора, осуществляют строительство без сопровождения технического и авторского надзоров и с использованием бывших в употреблении строительных материалов», - пояснил во время пресс-конференции в РСК и.о. руководителя управления по контролю Абайской области Азамат Байказаков.

По данным главного государственного строительного инспектора области, основные причины, по которым застройщики попадают в разряд нарушителей – незнание отраслевого законодательства, некачественная разработка проектной документации и недобросовестное выполнение строительно-монтажных работ, а также слабый контроль со стороны технического и авторского надзоров.

С момента своей регистрации ГАСК провёл внеплановые проверки в 34 многоквартирных жилых домах (МЖД). В этом году сотрудники проинспектировали 19 новоделов, 15 из которых были построены с отклонением от ПСД. В частности, некоторые дома строили, используя бывший в употреблении стройматериал.

Большая заслуга в такой нерадивой застройке принадлежит и органам архитектуры и градостроительства, которые ведут слабый мониторинг на городских и районных строительных площадках.

«Работа городских и районных органов архитектуры по мониторингу строящихся и намечаемых к строительству объектов ведётся не на должном уровне. Нет своевременного контроля за соблюдением требований правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур, что ведет к многочисленным и обоснованным жалобам жителей города по точечной и уплотняющей застройке», - отметил Азамат Байказаков.