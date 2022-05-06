6 Мая 2022 05:50

Многоэтажные дома построят в Жуалынском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Инфраструктурные и инновационные проекты развивают в Жуалынском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Жуалынском районе 710 жителей стоят в очереди на получение жилья, - отметил аким Жуалынского района Олжас Каржауов на совещании, в ходе которого был рассмотрен план развития района. - Планируется строительство 12 многоэтажных домов на 636 квартир. То есть в очереди на получение жилья останется только 74 жуалынца».

Помимо этого, в Жуалынском районе обеспечат жильем многодетные семьи в рамках проекта «Асарлатып үй салу». Получат жилье и молодые специалисты по программе «С дипломом - в село».

«До 2025 года планируется предоставить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 3 354 очередникам. Жители, получившие земельный участок, обязаны построить дом в течение трех лет. Иначе будет осуществлен его возврат и передача следующему очереднику», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что жители районов Жамбылской области получают участки под индивидуальное жилищное строительство. 2 500 жителей быстро прирастающего населением Шуского района в этом году получат земельные участки под ИЖС. В целом по Жамбылской области в очереди на земельный участок зарегистрировано более 120 тыс. граждан, в Таразе - более 75 тыс. человек. Численность населения Жамбылской области составляет около 1,2 млн жителей.

Кроме вопросов жилищного строительства, на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова рассматривался ход реализации в Жуалынском районе инфраструктурных и инновационных проектов.

По словам акима Жуалынского района Олжаса Каржауова, из 49 населенных пунктов района 31 обеспечено централизованным водоснабжением (63,2%). Планируется подведение водопроводов к 11 населенным пунктам, в 7 установят комплексные блок-модули. 40 населенных пунктов обеспечено природным газом, что составляет 81,6%. Этот показатель в течение 4 лет будет доведен до 100%.

«С 2022 по 2025 годы на территории района планируется реализация 12 инвестиционных проектов. В результате будет создано около 500 новых рабочих мест. Кроме того, ожидается запуск 92 малых проектов (246 новых рабочих мест). Проекты реализуются в сферах обрабатывающей промышленности, возобновляемой энергии, здравоохранения, образования, культуры, предпринимательства», - проинформировал спикер.

Глава региона Нуржан Нуржигитов поручил провести работы по переводу на природный газ социальных объектов в селах, обеспеченных голубым топливом. Он также указал на необходимость уделять повышенное внимание качеству строительства и ремонта дорог, усилив мониторинговые работы, и не тратить бюджетные средства на ежегодный ремонт одной и той же дороги.