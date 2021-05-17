Многоэтажные дома модернизируют в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В жилых зданиях города Кентау заменяют крыши, приводят в порядок внутренние и наружные поверхности и территорию вокруг. Модернизация проходит в рамках государственно-частного партнерства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Перед домами установили скамейки и источники светодиодного LED-освещения.

Всего в Кентау 368 многоэтажных жилых домов (в городе – 334, в селах – 34). В целом, за период с 2017 по 2020 годы в рамках программы отремонтировано 205 многоэтажек. Остальные 119 домов, нуждающихся в ремонте, полностью обновят до конца года. Территория вокруг многоэтажных домов полностью освещена.

Кроме того, по поручению акима Кентау Даурена Махажанова в каждом дворе устанавливают новые детские площадки. По количеству жителей во дворах построены автостоянки, ведется укладка внутренних дорог. Таким образом, будет открыто около 100 детских площадок, благоустроены дворы. При проведении строительных работ учитываются рекомендации и мнения жителей этого региона.



