Многоэтажка горела в Алматы: пожарные спасли супругов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Семиэтажный жилой дом горел в Алматы. Спасена супружеская пара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, 19 марта 2021 года к 17:00 вечера на пульт «101» ДЧС Алматы стали поступать многочисленные звонки от жильцов семиэтажного жилого дома по ул.Жамакаева в Медеуском районе.

«По прибытию расчетов специализированной пожарной части № 5, было установлено горение мебели и домашних вещей в квартире на пятом этаже. Вышележащие этажи заполнились едким густым дымом, что создало угрозу жизни жильцам оставшимся в квартирах. Незамедлительно звенья газодымозащитников организовали спасательные работы с применением специальных средств и пожарной автолестницы АЛ- 32, проведена эвакуация жителей по лестничному маршу», - сообщили в ДЧС.

Принятыми оперативными мерами удалось спасти супружескую пару 1977 и 1980 годов рождения из квартиры седьмого этажа. Пожар ликвидирован в 17.32 ч. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.