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Многодетный житель Туркестанской области благодаря АСП открыл пасеку

10 Марта 2020 22:41
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Многодетный житель Туркестанской области благодаря АСП открыл пасеку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Житель села Абай Келесского района Туркестанской области 45-летний Малик Айтымбетов - отец девятерых детей. На сегодня он является известным пчеловодом в селе и содержит 70 ящиков на своей пасеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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Этим делом предприимчивый мужчина занимается уже седьмой год. До получения адресной социальной помощи ему не удавалось реализовать свое дело, не хватало средств на приобретение инструментов, необходимых для пчеловодства.


А в прошлом году в семью Айтымбетовых начали поступать первые доходы. Многодетной семье была выделена адресная социальная помощь в сумме одного млн 498 тыс. тенге. На эти средства глава семейства приобрел мельницу по производству меда, ящики для пасек и прицеп для дислокации.


«Мы в нашем селе считаемся большой семьей. Нас всего 11 человек. Мы воспитываем девятерых детей. В прошлом году государством нам была назначена адресная социальная помощь. Собрали своевременно все необходимые документы и передали в местный акимат. Вскоре я получил большие средства АСП и приобрел все необходимое для своего хозяйства. Сегодня благодаря этому я произвожу 10 видов меда», - сказал Малик Айтымбетов.


Жена Нагима Айтымбетова - обладательница золотой подвески «Алтын алқа». Недавно многодетная мать вышла с отпуска по уходу за ребенком и устроилась в одно из учреждений техничкой. Среднемесячная заработная плата - 40 тыс. тенге. Взрослые дети семьи получают высшее образование в городе Нур-Султан. Теперь мечта Айтымбетовых - расширить пасеку и приобрести прицепные грузовики для перевозки пчел.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Туркестанская область, Социальная поддержка, Общество,
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