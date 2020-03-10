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Многодетный житель Туркестанской области благодаря АСП открыл пасеку
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Житель села Абай Келесского района Туркестанской области 45-летний Малик Айтымбетов - отец девятерых детей. На сегодня он является известным пчеловодом в селе и содержит 70 ящиков на своей пасеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
Этим делом предприимчивый мужчина занимается уже седьмой год. До получения адресной социальной помощи ему не удавалось реализовать свое дело, не хватало средств на приобретение инструментов, необходимых для пчеловодства.
А в прошлом году в семью Айтымбетовых начали поступать первые доходы. Многодетной семье была выделена адресная социальная помощь в сумме одного млн 498 тыс. тенге. На эти средства глава семейства приобрел мельницу по производству меда, ящики для пасек и прицеп для дислокации.
«Мы в нашем селе считаемся большой семьей. Нас всего 11 человек. Мы воспитываем девятерых детей. В прошлом году государством нам была назначена адресная социальная помощь. Собрали своевременно все необходимые документы и передали в местный акимат. Вскоре я получил большие средства АСП и приобрел все необходимое для своего хозяйства. Сегодня благодаря этому я произвожу 10 видов меда», - сказал Малик Айтымбетов.
Жена Нагима Айтымбетова - обладательница золотой подвески «Алтын алқа». Недавно многодетная мать вышла с отпуска по уходу за ребенком и устроилась в одно из учреждений техничкой. Среднемесячная заработная плата - 40 тыс. тенге. Взрослые дети семьи получают высшее образование в городе Нур-Султан. Теперь мечта Айтымбетовых - расширить пасеку и приобрести прицепные грузовики для перевозки пчел.
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