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Многодетным семьям вручили ключи от новых домов в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Августа 2023, 20:36
Многодетным семьям вручили ключи от новых домов в Семее Фото: gov.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, накануне празднования Дня Конституции РК, аким города Семея Нурбол Нурсагатов вручил ключи от новых частных домов в поселке Комсомольском. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Десять семей, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории «Многодетные семьи», заедут в новые дома. Жилье является арендным, без права выкупа.

«Сегодня десять семей в поселке Комсомольском получили ключи от частных домов. В июне были вручены от квартир 27 семьям в микрорайоне Карагайлы. И сегодня мы передаем ключи на левом берегу. Поздравляю всех с этим событием», - сказал аким города Нурбол Нурсагатов. До конца сентября еще 32 многодетные семьи будут обеспечены жильём в п. Комсомольском. В Семее в очереди на получение жилья стоят более 13 тысяч горожан. В связи с этим, в микрорайоне Карагайлы ведутся строительные работы 26 бюджетных многоэтажных жилых домов. До конца 2023 года по госпрограмме планируется завершить строительство 15 многоэтажных жилых домов (487 квартир).

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Акимат   Строительство   Жилье   Общество   День Конституции   Абайская область   Семей  
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